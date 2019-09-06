Son Dakika Haberleri: Lokmacı'dan Diyarbakırlı annelere destek
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Lokmacı'dan Diyarbakırlı annelere destek

37 dakika önce

Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, Diyarbakırlı annelerin tepkisine destek verdi.

Lokmacı'dan Diyarbakırlı annelere destek, System.String[]

Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, Diyarbakırlı annelerin tepkisine destek verdi. Lokmacı; "Kadın milletvekillerimiz başta olmak üzere, siyasi partilerin kadın kollarını, bütün STK'ları özelliklede Kadın STK'larını, kurum ve kuruluşlarımızı Diyarbakır'da büyük bir mücadelenin içerisine giren annelere destek olmaya çağırıyoruz" dedi.


Ülkemizin ateş çemberiyle çevrildiği, Türkiye düşmanı küresel güçlerin her zamankinden daha fazla diş bilediği bir dönemde, vatanımızı bölüp parçalamayı kendisine görev edinmiş terör örgütüne ve onun siyasi uzantısına karşı Diyarbakırlı annelerin koyduğu tepkiyi ülkemiz için fırsat bildiklerini dile getiren Palandöken Gelişim Derneği Başkanı Lokman Lokmacı, "Oğlu PKK tarafından kaçırılan Hacire Annenin, yaktığı kıvılcımın yavaşta olsa büyüdüğünü görmek bizlerin geleceğe umutla bakmasını sağlamaktadır. Bu kıvılcım ki, bizim binlerce yıllık dirliğimizin ateş haline dönüşmüş halidir. Bu ateş gün geçtikçe büyüyecek, geleceğimizi aydınlatacak bir ışık olacaktır. Dün, Kanını ve canını ortaya koyarak bu toprakları bizlere vatan eden analarımızın bugünde bu yükü sırtına aldığını görmek, Anadolu kadınının basiretini, ferasetini bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ""Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez." sözü, bugün Diyarbakır'da kutlu bir mücadelenin içerisine giren annelerin yüreklerinde vücut bulmuştur. Birliğimizi ve dirliğimizi bozup, bizleri bu coğrafyadan silip atmak isteyenlere karşı ortaya konan bu başkaldırışa bütün kadınlarımızın destek olması gerekmektedir. Partilerin kadın kollarının, Kadın STK kuruluşlarının bu desteğin çok uzağında olduğunu görmek bizleri bu basın açıklamasını yapmaya mecbur kılmıştır" diye konuştu. - ERZURUM

Diyarbakır, Palandöken, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:32 Kaynak: İHA
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