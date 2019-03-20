Lokman Çağırıcı: "22 Mahallemizin Tamamına Havuz Yapıyoruz"

Gençleri bütün branşlarda sporla buluşturmayı ilke edinen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın hedefi 8 havuzun bulunduğu ve 2 tanesinin inşaatının devam ettiği ilçede 22 mahallenin tamamına havuz yapmak.

Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, Yıldıztepe, 15 Temmuz ve Göztepe Spor Kompleksi'nde bulunan 8 kapalı yüzme havuzu gündüz çocuklara ve akşam ise yetişkinlere hizmet veriyor. Suya giren vatandaşlar kulaç atarak günün yorgunluğundan ve stresinden kurtuluyor. Öğrenciler havuzlardan ücretsiz olarak yararlanırken beden eğitimi derslerini de yine havuzlarda yapıyorlar.

"Profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme, dalış ve su sporları eğitimi veriliyor"

Sağlık Bakanlığı Havuz Yönetmeliği'ne uygun hijyenik, modern ve çok amaçlı bu havuzlarda birçok aktivite de yapılıyor. Bağcılarlıların yoğun ilgi gösterdiği mekânlardan bir tanesi olan havuzlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde yüzme, dalış ve su sporları eğitimleri veriliyor.

Cumhur İttifakı adayı olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeni dönemde havuzların sayısını artırarak ilçeyi havuzlarla donatmayı planlıyor. Şu anda 8 olan havuz sayısı, inşaatı devam eden 2 tanesinin de tamamlanmasıyla 10'a çıkacak.

"Yüzme havuzları dünya standartlarında olacak"

Hem fiziksel hem de zihinsel gelişime katkı sağlayan yüzme sporuna ayrı bir önem verdiğini söyleyen Çağırıcı, "İnşallah 22 mahallemizin tamamına dünya standartlarında kapalı, modern ve hijyenik yüzme havuzu kazandıracağız. İçinde her türlü sosyal imkan da barındıracak modern tesislerimiz, bölge insanının yüzmeye olan ilgisini de artıracak. Geleceğin yüzücüleri Bağcılar'dan çıkacak. Bu havuzlarda yetişen sporcularımızın milli sporcu olarak ülkemizi temsil edeceğine inanıyorum. Hem önemli uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağız hem de yıldız sporcular yetiştireceğiz" dedi.

"Yeni dönemde halı saha sayısı 12'ye çıkacak"

Bunun yanında ilçede öğrencilerin ücretsiz yararlandığı ve beden eğitim derslerini gördüğü 15 spor kompleksi ile 7 kapalı halı saha bulunuyor. Yeni dönemde halı sahalara 5 tane daha eklenerek bu sayı 12'ye çıkacak. Ayrıca öğrenciler, yaz tatillerini bu tesislerde futbol, basketbol ve voleybol gibi spor faaliyetlerinden yararlanarak değerlendiriyor. Yetenekleri keşfedilen öğrenciler velilerin de istek ve onayıyla spor kulüplerinin altyapısına kazandırılıyor.