Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı - Son Dakika

Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı

Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı
Son Güncelleme: 15.02.2022 11:25

Bağcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası'na katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerle beraber oyun oynadı.

Zorlu ama bir o kadar da eğlenceli geçen turnuvada mücadele eden takımlardan başarılı olanlar ödüllendirildi.

Bağcılar son zamanların en popüler oyunu olan PUBG turnuvasına ev sahipliği yaptı. AK Parti İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen PUBG Turnuvası'na 14 takım adına 56 oyuncu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan turnuvada Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan da gençleri yalnız bırakmadı.

İlk 3'e girenler ödüllendirildi

Bir süre gençleri izleyen Çağırıcı, Tüysüz ve Arslan da bilgisayar başına geçip oyun oynadı. Oyun oynarken zaman zaman espri de yapan Çağırıcı, samimi tavırları ile gençlerin gönlünü kazandı. Gençlerin çok başarılı olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene bu tür turnuvaları ve e-spor oyunlarını temelini attığımız E-Spor Merkezi'nde yapacağız" dedi.

Turnuvada 1. olan Legendkillers, 2. olan LUX ve 3. olan Team Mates takımlar para ile ödüllendirildi.

Kaynak: Bültenler

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SON DAKİKA: Lokman Çağırıcı, gençlerle PUBG oynadı - Son Dakika
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