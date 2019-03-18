Lokman Çağırıcı Kuaförlerle Buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilçede hizmet veren kuaförlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ilçede hizmet veren kuaförlerle istişare toplantısında bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kuaförlerin görüş ve önerilerini dinleyen Çağırıcı, onlarla meslek üzerine sohbet etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, kuaförlerin halkın nabzını yakından tuttuğunu belirtti.



Çağırıcı, kuaförlerin insanı kendilerinin de şehirleri güzelleştirdiklerini ifade ederek, "Ayrıca sizler vatandaşla birebir diyalog halindesiniz. Birçok konuda sohbet ediyor fikir alışverişi yapıyorsunuz. Kimi zaman Türkiye gündemini konuşuyor kimi zaman da dertleşiyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşımıza aktaracağınız şeyler çok önemli." şeklinde konuştu.



Hijyen kurallarına da değinen Çağırıcı, bu konuda çok hassas olduklarını ve denetimlerin sürdüğünü kaydetti.





Program sonunda kuaförler ise Çağırıcı'ya sıkıntılarını aktararak, çözüm istedi.

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