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Lokman Çağırıcı: "Yeşil gelecek için ortak akıl önemli" - Son Dakika

Lokman Çağırıcı: "Yeşil gelecek için ortak akıl önemli"

12.11.2021 14:33
Lokman Çağırıcı: "Yeşil gelecek için ortak akıl önemli"

Balıkesir'de düzenlenen "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifakı Projesi" programında yerli ve yabancı yöneticiler, iklim değişikliği ve çevre sorunlarına çözüm aradı.

Uygulamalarda yönetişim olgusunun önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yerel aktör olarak vatandaşlarımız, çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız" dedi.

WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) tarafından Balıkesir'de düzenlenen "Yeşil Gelecek İçin Avrupa Gençlik İttifak Projesi"toplantısına Bağcılar Belediyesi de konuk oldu. Dünyanın dört bir yanından akademisyen ve yerel yöneticilerin iştirak ettiği etkinliğe üniversite öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

Çevre tüm canlıların ortak paydası

İklim değişikliği ve çevrenin korunması gibi birçok soruna küresel anlamda çözüm bulunması amacıyla gerçekleştirilen programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. "Yeşil Mutabakat ve Yerel Yönetimler" oturumunda söz alan Çağırıcı,çevrenin tüm canlıların ortak paydası olduğunu ve yapılan bir hatanın tüm canlıları bağladığını söyledi. Avrupa Konseyi'nin de öncülüğünü yaptığı 'sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen' Başkanlar Sözleşmesi'ni imzaladıklarını söyleyen Çağırıcı, "Sözleşmeyle Bağcılar'daki karbon emisyon oranını yüzde 40 azaltma vaadinde bulunduk. Bu amaçla projeleri hızlı şekilde tasarlayarak uygulamaya başladık. 2021 yılı başında hizmete açtığımız ana hizmet binamızda başlangıç olarak 10kw yenilenebilir enerji kullanımı sağladık. 30. yılı içinde bulunduğumuz hizmet maratonumuzda, Belediye olarak; hangi şart ve ortamda olursa olsun çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmek konusunda bilgi ve tecrübeye sahibiyiz" dedi.Uygulamalarda yönetişim olgusunun önemine değinen Çağırıcı, şöyle devam etti: "Yerel aktör olarak vatandaşlarımız, çalışanlarımız, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra uluslar arası düzenlemeleri de dahil ederek şehir çapında bir ağ oluşturulmalı ve ortak akıldan faydalanmalıyız." Çağırıcı, AB, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen dev bir proje için pilot belediye seçilen Bağcılar Belediyesi'nin örnek çalışmalarını da anlattı.

Kimler katıldı?

Üç oturum halinde gerçekleşen etkinliğe: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, WALD (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı) Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de katıldı.

Lokman Çağırıcı: Yeşil gelecek için ortak akıl önemli

Lokman Çağırıcı, Yerel Yönetim, Balıkesir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lokman Çağırıcı: 'Yeşil gelecek için ortak akıl önemli' - Son Dakika


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