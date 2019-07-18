Lokman Gör Alanyaspor'da
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Alanyaspor, ismi Beşiktaş ile de anılan BB Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:26 Kaynak: İHA
Alanyaspor, ismi Beşiktaş
ile de anılan BB Erzurumspor'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Lokman Gör
ile 2+1 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
Alanyaspor, Lokman Gür
ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Geçen sezon BB Erzurumspor'da forma giyen Lokman Gör ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Topuk Yaylası
kampına katılarak, takımımızla birlikte çalışmalarına başladı." - ANTALYA
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