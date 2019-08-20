Son Dakika Haberleri: Lokman Gör için imza töreni düzenlendi
Son Dakika Spor Haber

Lokman Gör için imza töreni düzenlendi

54 dakika önce

Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.

Lokman Gör için imza töreni düzenlendi, System.String[]
Süper Lig ekibi Alanyaspor, Topuk Yaylası kampında Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yeni transfer Lokman Gör için bugün imza töreni düzenledi.
Lokman Gör, kendisini 2+1 yıllığına Alanyaspor'a bağlayan imzayı kulüp tesislerinde attı. Törende konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, Lokman Gör ile daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını belirterek, "Kendisi de sözleşme imzalamadan Topuk Yaylası'na gelerek idmanlara katılmıştı. Orada talihsiz bir sakatlık yaşadı. Resmi sözleşmeyi ancak bugün imzalıyoruz. Kendisine hem 'geçmiş olsun' diyor hem de gösterdiği fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyorum. En kısa zamanda sahalara dönmesini arzu ediyoruz" dedi.
Lokman Gör ise "Alanyaspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ama bunlar futbolun içerisinde var. En iyi şekilde sahaya dönmek için tüm gayretimle çalışacağım. İnşallah daha güçlü döneceğim" diye konuştu.


Aytemiz Alanyaspor, Topuk Yaylası, Lokman Gör, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe 5-0 kazandı, Altay Bayındır'ın istatistikleri dikkat çekti
Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi! Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik maçı Slavia Prag kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 00:30:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokman Gör için imza töreni düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]