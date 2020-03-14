Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Yerel Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı - Son Dakika

Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı

6 saat önce

Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı

VAN - Lokman Hekim Sağlık Grubu; bir gencin doktor olma hayalini son dönemin popüler müziği rap eşliğinde hazırlanan videoyla anlatırken, aynı zamanda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekti.

Lokman Hekim Sağlık Grubu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla '#kodadıbeyaz' isimli video hazırladı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için kullanılan acil durum yönetim aracı olan "beyaz kod"a vurgu yapılan videoda son dönemde sıklıkla karşılaşılan doktora şiddet haberlerine yer verildi. Bir gencin doktor olma hayalinin anlatıldığı videoda, özellikle gençler arasında popülaritesi artan rap müzik eşliğinde hazırlanan şarkı sözlerinde önemli mesajlar verildi. Özellikle son on yılda sağlık çalışanlarına yönelik uygulanan şiddetin yüzde 65 oranında arttığı Türkiye'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik mesajların yer aldığı şarkıda "şiddete dur de" çağrısı yapıldı.

Lokman Hekim'den 'şiddete dur de' çağrısı

Lokman Hekim, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:04 Kaynak: İHA
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