Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER : Sertan Kırklar (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Muzaffer Vardarlı (xx)SAMSUNSPOR: Çağdaş Erdoğan 8 (x), Onur Cumhur Aksoy 3 (x), Oğuzhan Sungur 7 (x), Ante Delas 19 (xx), Suat Cemusal (x), Predrag Samardjiski 10 (x), Mert Camcı 5 (x), Akın Sungur 8 (x)LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erick Bernard Neal 20 (xxx), Utku Yücedağ 12 (xxx), Canberk Cevit (xx), Ahmet Ali Erdoğan 3 (xx), Genco Özan Dilik 6 (xx), Talat Altunbey 5 (xx), Deangel Odarnell Riley 7 (xx), Mert Gizir 3 (x), Sezgin Eriş 2 (x), Murat Erensoy (x), Sercan Ergin 11 (xxx)1'İNCİ PERİYOT: 16-16İLK YARI: 28-33 3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-53 Türkiye Basketbol Ligi 7'nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-60 mağlup oldu.