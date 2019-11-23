Son Dakika Haberleri: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69
Son Dakika Spor Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69 - Son Dakika Spor

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69

6 saat önce

SALON: Mustafa DağıstanlıHAKEMLER : Sertan Kırklar (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Muzaffer Vardarlı (xx)SAMSUNSPOR: Çağdaş Erdoğan 8 (x), Onur Cumhur Aksoy 3 (x), Oğuzhan Sungur 7 (x), Ante Delas 19 (xx), Suat Cemusal (x), Predrag Samardjiski 10 (x), Mert Camcı 5 (x), Akın Sungur 8 (x)LOKMAN...

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60-69, System.String[]

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER : Sertan Kırklar (xx), Mustafa Akıllıoğlu (xx), Muzaffer Vardarlı (xx)

SAMSUNSPOR: Çağdaş Erdoğan 8 (x), Onur Cumhur Aksoy 3 (x), Oğuzhan Sungur 7 (x), Ante Delas 19 (xx), Suat Cemusal (x), Predrag Samardjiski 10 (x), Mert Camcı 5 (x), Akın Sungur 8 (x)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erick Bernard Neal 20 (xxx), Utku Yücedağ 12 (xxx), Canberk Cevit (xx), Ahmet Ali Erdoğan 3 (xx), Genco Özan Dilik 6 (xx), Talat Altunbey 5 (xx), Deangel Odarnell Riley 7 (xx), Mert Gizir 3 (x), Sezgin Eriş 2 (x), Murat Erensoy (x), Sercan Ergin 11 (xxx)

1'İNCİ PERİYOT: 16-16

İLK YARI: 28-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-53

Türkiye Basketbol Ligi 7'nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-60 mağlup oldu.


- Samsun
Lokman Hekim, Samsunspor, Fethiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:30 Kaynak: DHA
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