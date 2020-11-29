Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor - Son Dakika

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor

29.11.2020 11:34

Basketbol Süper Ligi'ne tarihinde ilk kez yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ligde kalıcı olmak için mücadele ediyor.

Basketbol Süper Ligi'ne tarihinde ilk kez yükselen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ligde kalıcı olmak için mücadele ediyor.

İlçede 20 yıl önce kurulan kulüp, kısa sürede profesyonel liglere yükseldi. İki sezon önce Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde final oynayan takım, geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'ne çıktı, başarılı performans sergileyerek ligi averajla ikinci bitirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un 2020-2021 sezonunda ligden çekilen Bandırma Basketbol İhtisas'ın yerine ING Basketbol Süper Ligi'ne alınmasına karar verdi.

Bunun üzerine tarihinde ilk kez süper ligde mücadele etme hakkı kazanan takım, ligde çıktığı 8 müsabakada 3 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Aliağa Petkimspor'u mağlup eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ligde kalıcı olmak için mücadele veriyor.

"Ligde tutunmak istiyoruz"

Takım Başantrenörü Alkım Ay, AA muhabirine, takımın son dönemde başarılarıyla hızla yükseldiğini söyledi.

Yaşanan salgın nedeniyle süper lige ilk resmi maça bir hafta kala alındıklarını anlatan Ay, "Sezon öncesi Türkiye Basketbol Ligi'ne uygun bir takım kurmuştuk. Birden süper lige adapte olmak zor. Karşıyaka, Fenerbahçe deplasmanıyla başladık. Mümkün olduğunca kısa sürede süper lig ekibi kurmaya çalıştık. Salgın dönemiyle de zor bir süreç geçirdik." diye konuştu.

Ay, toplam 5 yabancıyı bulup tam kadro çıktıkları Galatasaray maçını uzatmalarda kazandıklarını dile getirdi.

Süper Lig'e ani çıktıkları için yapamadıkları sezon öncesi antrenmanlarını sezon içinde yapmaya çalıştıklarını belirten Ay, şunları kaydetti:

"Her hafta oyuncularımız ve teknik kadromuzun çabasıyla üzerine koymaya çalışıyoruz. Bir ivme de yakaladık. Evimizde Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları yendik. Bu kulübü süper ligde kalıcı kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bu seneki amacımız ligde tutunmak. Zor bir sezon geçiriyoruz ama büyük keyif alıyoruz. Oyuncularımız çok profesyonel ve işlerine değer veriyorlar. Fethiye'de her geçen gün basketbola olan ilgi artıyor. Pandemi olmasına rağmen her maç öncesi ve sonrası taraftar bize ilgi gösteriyor. Alabildiğimiz kadar galibiyet alıp, ligde tutunmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu takım daha güzel başarılar elde edecek. Hayalimiz bu takıma Avrupa Kupası oynatmak. İnşallah ayallerimize de bir gün ulaşacağız."

Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyorlar

Takım kaptanı Barış Hersek ise takımın şehirle bütünleştiğini, kendi sahalarında çok önemli galibiyetler aldıklarını söyledi.

Sahada galibiyet için tüm oyuncuların elinden gelenin en iyisini yaptığını aktaran Hersek, "İlk amacımız bu yıl ligde kalmak. Daha sonra üst sıralara çıkmak istiyoruz. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. Aralıkta 6 maç oynayacağız önümüzdeki ay, ligdeki geleceğimiz tayin edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Basketbol Süper Ligi'nde tutunmak istiyor - Son Dakika Spor


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