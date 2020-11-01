Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Beşiktaş: 87-83

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 2 sıradaki iki takımın mücadelesinde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Beşiktaş 'ı çekişmeli geçen maçta mağlup etmeyi başardı: 87-83.

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