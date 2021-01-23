Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak - Son Dakika

Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak

23.01.2021 11:59

Son dakika habere göre Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maçtan galibiyetle ayrılma planları yapıyor.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edeceği maçtan galibiyetle ayrılma planları yapıyor.

Ligde geride kalan 17 müsabakada 4 galibiyet ve 13 mağlubiyet alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 21 puanla 15. sırada bulunuyor.

Evinde, Galatasaray, Beşiktaş, Aliağa Petkimspor ve HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarını kazanan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Fenerbahçe Beko galibiyetiyle son dönemdeki kötü gidişine son vermeyi hedefliyor.

Ligde dış saha maçı kazanamayan Muğla temsilcisi, son galibiyetini de 3 Ocak'ta HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a karşı evinde aldı.

Ay: "Maç seçme lüksümüz yok"

Başantrenör Alkım Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Beko karşılaşmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Sarı-lacivertli ekibi Fethiye'de ağırlamanın kendileri için büyük onur olduğunu ifade eden Ay, "Fenerbahçe, Avrupa'nın en değerli kulüplerinden birisi ve büyük bir camia. Ligin ikici yarısından itibaren bizim için rakip önemli değil. Son dönemeçlere yaklaşıyoruz ve maç seçme lüksümüz yok. Her maçımızı son saniyesine kadar mücadele ederek kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Takımın en iyi oyuncularından Erick Bernard Neal'ın sakatlığı nedeniyle birçok maça eksik çıktıklarını ve yeni yabancı transferlerinin Fenerbahçe karşısında oynayacağını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Bu ligde yabancılarınız yokken mücadele etmek çok zor. Bu hafta 5 yabancıyla sahada olacağız. İçeride ve deplasmanda her maçı kazanmak istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar çok maç kazanıp, galibiyet sayımızı artırmak istiyoruz. Matematiksel olarak bitmiş bir şey yok. Bizim de diğer takımlar kadar şansımız var. Rakibin kim olduğunun önemi yok. O galibiyete rakiplerimizden daha çok ihtiyacımızın olduğunun farkındayız. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz."

Takımın ikinci kaptanı Branden Frazier ise saha avantajını kullanıp Fenerbahçe'yi yenerek yükselişe geçmek istediklerini vurguladı. Frazier, alacakları galibiyetin ligin geri kalanında takıma büyük ivme kazandıracağına inandığını aktardı.

Oyuncu Caner Ercan da "Fenerbahçe'nin gücünün farkındayız. Daha önce evimizde Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yendik. Üç büyükleri evimizde yenmek istiyoruz. Bir süredir mağlubiyet alıyoruz. Fenerbahçe'yi yenerek bu kötü gidişatı durdurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak
Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak
Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak
Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Lokman Hekim, Fenerbahçe, Fethiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da hedef, Fenerbahçe Beko maçını kazanmak - Son Dakika Spor


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