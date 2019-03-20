Son Dakika Haberleri: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Play-Off Heyecanı

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Play-Off Heyecanı

14 dakika önce

Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sezonun son maçına hazırlanıyor.

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Play-Off Heyecanı, System.String[]
Türkiye Basketbol 2. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, sezonun son maçına hazırlanıyor.

Ligde üst üste 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Belediyespor, evinde ağırlayacağı Mavişehir müsabakasında taraftarının desteğini bekliyor.

Baş Antrenör Engin Gençoğlu, yaptığı açıklamada, son maçı da kazanarak ligi lider bitirmek istediklerini söyledi.

Mavişehir'i mağlup ederek normal sezonu zirvede tamamlamanın avantajıyla Play-Off'a başlamak istediklerini vurgulayan Gençoğlu, "Lider olmak zor, liderliği korumak daha zordur' demiştim. Bir önceki İTÜ maçının zor geçeceğini biliyorduk. Rakip, ligin 2. devresinde yaptığı transferler, son haftalardaki çıkışları ve oynadıkları basketbol ile sezon başındaki İTÜ olmadıklarını gösterdi. Bütün maç oyunun kontrolü bizdeydi. Maç boyuncu 8-10 sayılık farkı bir türlü daha yukarıya çekemedik, 3 sayı atış yüzdemizde çok kötü olunca maçı kıramadık. Sonunda maç kazanma tecrübemizle ve Caferağa'yı Fethiye'ye çeviren seyircimizle mücadeleyi kazandık." diye konuştu.

Gençoğlu, liderliği korumak için Cumartesi günü Fethiye'de Mavişehirspor müsabakasından galip ayrılmak zorunda olduklarını ifade etti.

Coşkulu taraftarları önünde grubu lider bitirip Play-Off öncesi büyük avantaj sağlamak istediklerini belirten Gençoğlu, Fethiye'nin uzun yıllar dolu salonda hep güzel yerlerde olacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA

basketbol, Lokman Hekim, Fethiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı Beşiktaş, Galatasaraylı Linnes'in Peşinde Ayrılacakları Konuşulan Sneijder ve Yolanthe'den Sürpriz Karar Fikret Orman Sürprizi! "Futbolun Başına Geç"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 13:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da Play-Off Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]