Lokman Hekim Fethiye Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 54-78

SALON: Fethiye Beşkaza

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Ziya Özorhan (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx)

LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Neal (x) 4, Fırat (x), Barış (x) 2, Cook (xxx) 14, Atkins (xx) 8, Abu (x) 4, Fraizer (x) 6, Erdem (x), Caner (xxx) 12, Hasan Emir (x) 2, Polat (x) 2DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Erkan (xx) 4, Luther (xx) 8, Andrews (xxx) 13, Doğuş (xxx) 11, Jerrett (xxx) 17, Doruk (xxx) 10, Berk (xxx) 9, Sinan (xx) 2, Görkem (xx) 2, Selim (xx) 21.PERİYOT: 12-24İLK YARI: 29-453.PERİYOT: 48-61

ING Basketbol Süper Ligi'nde Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 11'inci hafta mücadelesinde evinde Darüşşafaka Tekfen'e 78-54 mağlup oldu. Ev sahibi ekip bu sonuçla 10'uncu maçında 7'nci yenilgisini alırken, konuk takım 11'inci karşılaşmasında 5'inci galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Tekfen'den 17 sayıyla Grant Jerrett oldu.Maçın başında Jerrett ve Andrews'in sayılarıyla etkili olan Darüşşafaka Tekfen, son bölümününde farkı 16 sayıya (8-24) kadar çıkardığı ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi ekip Cook ve Atkins'in sayılarıyla farkı eritmeye çalışırken, Doruk ve Berk gibi yerli oyuncularıyla skor üreten Daçka, soyunma odasına 45-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte Doğuş, Sinan ve Erkan'ın skora katkısıyla farkın kapanmasına izin vermeyen konuk takım, son bölüme 61-48'lik avantajla girdi. Final periyoduna Berk'in 3 sayılık basketiyle başlayan Darüşşafaka Tekfen, basit top kayıpları yapan rakibini 24 sayı farkla mağlup etti: 54-78.