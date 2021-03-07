ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 60 Empera Halı Gaziantep Basketbol 90

ING Basketbol Süper Ligi 'nin 23. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye Baketbol, sahasında konut ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbolla 90-60 mağlup oldu.

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