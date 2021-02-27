Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Ricky Ledo'yu transfer etti
27.02.2021 19:45
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Ledo'yu kadrosuna kattı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, ABD'li oyuncu Ricky Ledo'yu kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki skorer oyun kurucu Ricky Ledo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.
Çin temsilcisi Shanxi Loongs'dan transfer edilen 28 yaşındaki oyuncunun, 2016-2017 sezonunda Yeşilgiresun Belediyespor'da 21,1 sayı ortalamasıyla oynayan Ledo'nun "sayı kralı" olarak anıldığı kaydedildi.
Son Dakika Türk Telekom Stadı'nda karşılaşma başladı! Canlı anlatım Fernando Muslera, Galatasaray ile ligde 300. maçına çıktı Bir çiftin daha sobadan zehirlendiği Adana'da son 3 günde 4 kişi hayatını kaybetti İran'da koronavirüsün yeni bir varyantının ortaya çıktığı iddia edildi Kız istemeye gittiği eve eşya taşıma asansörüyle balkondan girdi, sevgilisini mutluluktan havalara uçurdu Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kamp kadrosu açıklandı! Caner Erkin kadro dışı bırakıldı Çengelköy'de balıkçıya uğrayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kiloluk lagos balığı aldı Keskin nişancı simülatörünün başına geçen Bakan Akar, 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu