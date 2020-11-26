Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminden Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret - Son Dakika

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminden Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret

26.11.2020 11:49
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminden Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü yönetimi ile basketbolcular, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

ING Basketbol Süper Ligi temsilcisi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü yönetimi ile basketbolcular, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti.

Ziyarete, Kulüp Başkanı İzzet Durak, yönetim kurulu üyeleri, Başantrenör Alkım Ay, takım kaptanı Barış Hersek ve sporcu Branden Frazier katıldı.

Durak, pandemi nedeniyle müsabakalarda taraftarla buluşamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Fethiye'yi süper ligde temsil etmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Durak, "Maddi ve manevi desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya, sponsorumuz Lokman Hekim Belediyespor'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor Kulübü'nün ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, " Türkiye'nin köklü takımlarını mağlup ederek Belediyespor hedefi doğrultusunda yürüyor. Fethiye'de yaşayan 163 bin vatandaşımızın kulübümüze sahip çıkması gerekiyor. Şimdiye kadar ekonomik olarak bir sıkıntımız olmadı. Pandemiden kaynaklı ekonomik sıkıntılar var. Özellikle Fethiyeli iş insanlarının destek olmasını rica ediyorum. Seyircisiz oynamak gerçekten dezavantaj. Geçen yıl taraftarımızın müthiş desteği vardı. Sonuna kadar takımımızın arkasındayız." ifadesini kullandı.

Alkım Ay ise Karaca'ya maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kulüp yöneticileri Alim Karaca'ya isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yönetiminden Belediye Başkanı Karaca'ya ziyaret - Son Dakika


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