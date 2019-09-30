Son Dakika Haberleri: Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
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Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı

54 dakika önce

Kütahya'da hemzemin geçitte lokomotifin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Lokomotif çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Kütahya'da hemzemin geçitte lokomotifin çöp kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Perli Mahallesi'nde hemzemin geçitten geçen Ümit Ç. yönetimindeki 06 BKH 490 plakalı çöp kamyonuna, vagonlarını almaya giden makinist M.S. idaresindeki lokomotif çarptı. Kazada sürücü Ümit Ç. ile araçta bulunan Mustafa Demiral ve Ali İhsan Güncü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, makinist ve yardımcısı gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Makinist, Kütahya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:48 Kaynak: İHA
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