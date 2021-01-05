Hemzemin geçitten geçtiği esnada tren ile çarpıştı - Son Dakika

Hemzemin geçitten geçtiği esnada tren ile çarpıştı
05.01.2021 19:05
Hemzemin geçitten geçtiği esnada tren ile çarpıştı Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Hemzemin geçitten geçtiği esnada tren ile çarpıştı
Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı
SİVAS - Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre kaza Kadı Burhanettin mahallesinde hemzemin geçitte meydana geldi. S.D. idaresindeki 58 ACG 853 plakalı Hyundai marka otomobil hemzeminden geçtiği sırada Taşlıdere Mevkii'nden Sivas Garı'na doğru giden lokomotif ile çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TCDD'ye ait Acil Müdahale ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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