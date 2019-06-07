Lokomotif otomobille çarpıştı
32 dakika önce
Sivas'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
'ta hemzemin geçitte lokomotif ile otomobil çarpıştı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ta şehir merkezinde Ticaret Odası Kavşağında medyada geldi. Hemzemin gedin turnikesinin arızalı olduğunu fark etmeyen H.Ö. yönetimindeki 58 AP 213 plakalı otomobile Güney
Ekspresi'nin bakım için gara giren lokomotifi çarptı. Araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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