Lokomotifin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Ağır Yaralandı

UŞAK'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Coşkun Albayrak (25), ağır yaralandı.

UŞAK'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Coşkun Albayrak (25), ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Banaz'ın Öksüz köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Banaz'dan Uşak yönüne giden ve arkasında vagon takılı olmayan yedek lokomotif, hemzemin geçitte, Coşkun Albayrak yönetimindeki 64 FH 985 plakalı minibüse çarptı. Lokomotifin çarpmasıyla savrulan minibüs hemzemin geçidin yanındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Albayrak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Albayrak tedaviye alındı. Albayrak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Uşak

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