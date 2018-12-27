Son Dakika Haberleri: Lokomotifin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Ağır Yaralandı

Lokomotifin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Ağır Yaralandı

1 saat önce

UŞAK'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Coşkun Albayrak (25), ağır yaralandı.

Lokomotifin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Ağır Yaralandı, System.String[]
UŞAK'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Coşkun Albayrak (25), ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Banaz'ın Öksüz köyü yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Banaz'dan Uşak yönüne giden ve arkasında vagon takılı olmayan yedek lokomotif, hemzemin geçitte, Coşkun Albayrak yönetimindeki 64 FH 985 plakalı minibüse çarptı. Lokomotifin çarpmasıyla savrulan minibüs hemzemin geçidin yanındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, minibüs sürücüsü Albayrak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Albayrak tedaviye alındı. Albayrak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:38 Kaynak: DHA

Uşak, Banaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abla ve Kardeşin Otomobilin Çarpmasıyla Metrelerce Havaya Savrulduğu Kaza Kamerada Miley Cyrus, 10 Yıllık Oyuncu Sevgilisi Liam Hemsworth'le Evlendiğini Instagram'dan Duyurdu!

Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:51:41. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lokomotifin Çarptığı Minibüsün Sürücüsü Ağır Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]