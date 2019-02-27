Lokomotiften Ayrılan Vagonlar Yük Trenine Çarptı

Malatya'da garda bulunan ve manevra yapan bir yük treninden ayrılan iki vagon, yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra başka bir yük trenine arkadan çarptı.

Malatya'da garda bulunan ve manevra yapan bir yük treninden ayrılan iki vagon, yaklaşık 15 kilometre ilerledikten sonra başka bir yük trenine arkadan çarptı.



Alınan bilgiye göre Malatya Tren Garı yanında bulunan Alanyurt Müselles İstUNT MÜSELLES İSTASYONU Müsselles İstasyonu'nunda manevra yapan bir yük treninin 2 vagonu, lokomotiften ayrılarak Sivas yönüne doğru hareket etmeye başladı.



Yaklaşık 15 kilometre rayların üzerinde kontrolsüz ilerleyen vagonlar, Dilek İstasyonu'na Sivas istikametine gitmekte olan 53513 numaralı yük trenine arkadan çarptı.



Kazada, çok sayıda yük vagonu raydan çıkarken bazılarının ise tekerleri koptu. Raylarda ise hasar oluştu.



TCDD yetkilileri hattın tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.



Kazayı gören Abdullah Buğday, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede oturduğu sırada tren sesi geldiğini ve raylara doğru baktığını anlatarak, "Tren hemzemin geçidi geçti. Hemzemin geçitte hemen ardından yolcu otobüsü geçti. 15 saniye geçti geçmedi lokomotifsiz bu iki vagon gelip trene çarptı. Can kaybı olmadı. Yaşanan zarar belli, Allah yardımcıları olsun. Çok şükür can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

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