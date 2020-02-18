Lokomotiv Kaliningrad: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)

VAKIFBANK: Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Milena, Gizem (L)

LOKOMOTIV KALİNİNGRAD: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, Galkina (L), Orlova, Iurinskaia, Voronkova

SETLER: 25-22, 25-11, 25-18

SÜRE: 68 dakika (27, 19, 23)

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Lokomotiv Kaliningrad'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, grubunu lider olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla sarı siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.