Lokomotiv Kaliningrad: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Lokomotiv Kaliningrad: 3-0 - Son Dakika Spor

Lokomotiv Kaliningrad: 3-0

6 saat önce

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)VAKIFBANK: Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Milena, Gizem (L)LOKOMOTIV KALİNİNGRAD: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, Galkina (L), Orlova, Iurinskaia, VoronkovaSETLER: 25-22,...

Lokomotiv Kaliningrad: 3-0, System.String[]

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ivaylov Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)

VAKIFBANK: Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Milena, Gizem (L)

LOKOMOTIV KALİNİNGRAD: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, Galkina (L), Orlova, Iurinskaia, Voronkova

SETLER: 25-22, 25-11, 25-18

SÜRE: 68 dakika (27, 19, 23)

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Lokomotiv Kaliningrad'ı 25-22, 25-11 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, grubunu lider olarak tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Bu sonuçla sarı siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 11'inci kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.


Bulgaristan, Kaliningrad, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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