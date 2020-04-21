Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenman sırasında...

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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