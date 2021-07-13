Lokum ikram edip trafik kurallarını hatırlattılar - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri sürücülere lokum ikram etti, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.

Lokumuyla ünlü Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis ekipleri farklı bir uygulama yaptı. Hem drone ile havadan hem de karadan trafik uygulaması yapan polis ekipleri, özellikle tatil için yollarda olan sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılardı. Sürücülere Afyonkarahisar'ın meşhur lokumundan da ikram eden polis ekipleri, emniyet kemeri konusunda da sürücülere uyarılarda bulundu.

Polis ekiplerini ellerinde lokum ile gören sürücüler de çok şaşırarak kendilerine yapılan ikramlardan dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR