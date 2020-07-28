Lokum, sahilin maskotu oldu - Son Dakika

Lokum, sahilin maskotu oldu

Lokum, sahilin maskotu olduAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sıcaktan bunalan 'Lokum' isimli köpeğin tatilciler arasında denize girip, yüzerek serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu.

Lokum, sahilin maskotu oldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, sıcaktan bunalan 'Lokum' isimli köpeğin tatilciler arasında denize girip, yüzerek serinlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 2 saat boyunca deniz ve sahil keyfi yapan köpek, tatilcilerin de maskotu oldu.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman 45 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda insanlar kadar hayvanlar da bunalıyor. Kuşadası sahil siteleri mevkiinde tatilciler denizin tadını çıkartırken, bir sitenin 'Lokum' isimli köpeği de suya girip, denizin keyfini çıkarttı. Yaşadığı siteden kendi başına sahile gelerek, tatilcilerin güneşlendiği şenzongların arasından geçen Lokum'un bir anda denize girip, yüzmeye başlaması görenleri şaşırttı. Yalnız başına sahili bir uçtan diğer uca yüzen köpek sevimliliğiyle de tatilcilerin ve özellikler de çocukların maskotu haline geldi. Bir yandan yüzen bir yandan da dalgaların üzerinde atlayarak oyunlar oynayan köpek bir müddet kıyıya çıkıp, güneşlendikten sonra yeninden denize girdi. Yaklaşık 2 saat boyunca denizde ve sahilde keyif yapan köpek, daha sonra geldiği gibi yine yalnız başına sahilden ayrılarak yaşadığı sitenin yolunu tuttu.

Lokum'un Konut Sitesi'nde yaşadığını belirten tatilci Ezgi Gökdağ, "Bizim sitemizin köpeği. Ben de köpeğin sahibi sayılırım. Yaz kış burada yaşıyor, bebekliğinde beri sitemizde büyüdü. Her zaman kendi başına gelip denize girip serinler. Oyunlar oynar. Çok dost canlısı bir hayvan. Yaklaşık 10-12 yaşlarında ve 5 defa anne oldu, çok güzel annelik yaptı yavrularına" dedi.

Lokum, sahilin maskotu oldu

Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:08

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lokum, sahilin maskotu oldu - Son Dakika
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