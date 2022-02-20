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Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti - Son Dakika

Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti

20.02.2022 11:01

Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti.

Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti

Aynı yerde ikinci kez hırsızlık yaparken yakalandı

'Parasını verdim' deyince devreye güvenlik kameraları girdi

Yakalanan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinden lokum ve keçi boynuzu hırsızlığı şüphelisinin işyerindeki rahat tavırları 'Pes' dedirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, gece işyerine gelen şüphelinin, tezgahı açıp uzun süre oturduğu, kalkıp gezip geldiği, poşete doldurduğu ürünleri alıp gittiği görüldü. Yakalanan F.G. mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı girişinde bulunan bir baharatçının ön kısmında bulunan tezgahtan lokum alarak parasını ödemeden kaçmaya çalışan şüpheli, işyeri çalışanının takibi sonucunda uzaklaşmadan yakalandı.İşyeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polislere teslim edilen F.G.'nin aynı yerden daha önce de gece geç saatlerde koltuğunun altında içki şişesiyle gelerek tezgahın üzerindeki örtüyü açtıktan sonra keçi boynuzu ve çeşitli çerezlerden aldığı bu anların güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi.Şelale Polis Merkezine götürülen ve işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen F.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkinci kez aynı işyerini soydu

11 Şubat tarihinde gündüz vakti bir kişinin işyeri önündeki tezgahtan kalıp halindeki helvalı ve çam fıstıklı lokumları seçip parasını vermeden götürdüğünü söyleyen dükkan sahibi Abdullah Arıcan " Bu sırada işyeri çalışanımız bayanın 'abi hırsız' dediğini duydum. Ben içeride müşteriyle ilgilendiğim için bir şey söyleyemedim. Arkadaşımız şahsın arkasından yaklaşık 100 metre gittikten sonra koltuğunun altındaki lokumları çekip almış. Şahıs parayla aldığını iddia etse de 'gel kamerada bakarız' diyerek buraya getirdi. Ben yanına gittiğimde lokumu çalmadığını, parasını vererek aldığını iddia etti. Kendisine kamerada gösterebileceğimi söyledim. Ayın 6'sında gece bu şahısa benzer bir kişi yine iş yerimizden tezgahı açıp poşetlere malzeme doldurmuştu. Niye yaptığını sordum, hem de en pahalı lokumları kalıp halinde almıştı. Kameradan kendisine önceki olayı gösterince bunu da kendisinin aldığını itiraf etti. Koltuğunun altında içki şişeleri vardı. Polise haber verdik. Geldiler ve götürdüler. Biz ihtiyacı olan, maddi gücü iyi olmayan herkese her konuda yardımcı oluyoruz. Ama bunun ki ihtiyaç değil doğrudan hırsızlık" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, gece işyerine gelen şüphelinin, tezgahı açıp uzun süre oturduğu, kalkıp gezip geldiği, poşete doldurduğu ürünleri alıp gittiği görüldü.

Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti
Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti

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Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi Yağmurla oluşan gölcükler göçmen kuşları sevindirdi Ağaç katliamında kesilen ağaçları taşıyan kamyon önce güvenlik kameralarına sonra jandarmaya yakalandı Ağaç katliamında kesilen ağaçları taşıyan kamyon önce güvenlik kameralarına sonra jandarmaya yakalandı

Demokrasi, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lokum ve keçi boynuzu hırsızının rahatlığı 'pes' dedirtti... Çalmak için önce tezgahı gezdi, ürünleri inceledi, poşete doldurup gitti - Son Dakika


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