Son Dakika Haberleri: Lol Bebek Konseptli 8.Yaş Partisi

Lol Bebek Konseptli 8.Yaş Partisi

1 saat önce

Arzu Niziplioğlu kızları Alya'nın 8.yaş gününü ailesi ve dostları ile beraber Akatlar My GYM'de düzenlenen "Lol Bebek" temalı bir doğumgünü partisiyle kutladılar.

Lol Bebek Konseptli 8.Yaş Partisi, System.String[]

Cemiyet ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu ve zarif eşi Arzu Niziplioğlu kızları Alya'nın 8.yaş gününü ailesi ve dostları ile beraber Akatlar My GYM'de düzenlenen "Lol Bebek" temalı bir doğumgünü partisiyle kutladılar.

8 yaşına giren kızı Alya ile oyun oynamayı ve vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen Arzu Niziplioğlu, 'Bence bir anne çocuğuyla hem otoriter hem de arkadaş gibi olmalı."-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

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