LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir! - Son Dakika
Üye Girişi

LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir!

23.03.2022 08:03
LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir!

League of Legends'ta sınırsız RP kazanmak ister misiniz? İşte yapmanız gerekenler...

League of Legends oyuncuları, kullanıcıları çevrimiçi geçirdikleri süreye göre ödüllendiren çevrimiçi bir hediye sistemi olan Microsoft Rewards sayesinde, artık "sınırsız" miktarda Riot Puanı kazanabilirler.

LoL oyuncuları, oyun içi para birimini yalnızca gerçek parayla veya önceden oluşturulmuş kodlarla satın alarak alabilirler. Bu, oyunculara yalnızca oyun istemcisinde önceden belirlenmiş yöntemleri kullanarak görünümler, totemler, simgeler ve daha fazlasını satın alma yeteneği verir. Ancak Microsoft Rewards sistemini kullanan LoL oyuncuları, artık ödeme yapmadan sınırsız miktarda RP elde edebilecek.

LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir!

Oyun içi para birimini elde etmek için, LoL oyuncularının Microsoft hesaplarında oturum açmaları ve 100 veya 650 RP'yi seçerek ulaşmak istedikleri hedefi seçmeleri gerekecek. Bundan sonra oyuncular, Microsoft puanlarını elde etmek için çeşitli yollara sahip olacaklar ve bu puanlar, daha sonra çok rağbet gören RP'ler da dahil olmak üzere çeşitli hediyelerle takas edilebilecek.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Microsoft Rewards'ın ana sayfasında, "Ücretsiz ödüller alın" ifadesini göreceksiniz. Ama aslında Microsoft için değerli bir şeyi "veriyorsunuz", bu da "ücretsiz" kelimesini tartışmaya açık bırakıyor. Puanlar karşılığında Microsoft, teknoloji şirketine çeşitli şekillerde fayda sağlayan kullanıcıların verilerini ve tercihlerini toplayacaktır.

Bu durum Türkiye için geçerli değildir. Sadece Amerika için geçerlidir. Ancak Slav ülkelerinde VPN ile alınabildiği söyleniyor.

LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir!
Kaynak: EsporGazetesi.com
YORUMLAR
500
Beşiktaş maçının ardından Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Trabzonspor-Beşiktaş maçının ardından Asus'tan ROG Ally modelini bekleyenleri sevindirecek açıklama Asus'tan ROG Ally modelini bekleyenleri sevindirecek açıklama

League Of Legends, Microsoft, oyunlar, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir! - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Kılıçdaroğlu'ndan bir gencin "Sizin de dans ettiğinizi görecek miyiz?" sorusuna yanıt: Beni bu işlere bulaştırmayın
00:19 Fatih Erbakan'dan, "Babanız da Cumhur İttifakı der miydi?" sorusuna yanıt: O da bizim gibi davranırdı
00:13 Egemen Bağış'tan Türk bayrağına engel olanlara bomba gönderme: Salonu gelincik tarlasına dönüştürdük
00:00 Hedefinde iki isim vardı! Şenol Güneş'ten zehir zemberek sözler: Bu kadar kötü oynayamazlar
21:17 THY'den Hatay'a uçuşların durdurulduğu iddiasına yanıt: NOTAM sebebiyle gidişte yolcu alınmamaktadır
23:47 Rıdvan Dilmen geçmişe geri döndü! Türk futbolu için çok tartışılacak bir teklif ortaya bıraktı
23:31 Forma adaletine isyan etmişti! Uğurcan'dan Mert Günok'a: Onu çok seviyorum, yanlış anlaşıldım
23:07 Hindistan'da Kovid-19'dan öldüğü sanılan kişi iki yıl sonra evine döndü
22:44 İstanbul'da rezidansta kan donduran ölüm! 14 yaşındaki kız 15. kattan aşağıya düştü
22:38 EuroLeague finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2023 04:04:27. #1.11#
SON DAKİKA: LoL oyuncuları Microsoft Rewards ile sınırsız RP kazanabilir! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement