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LoL Rasmus Winther (Caps) kimdir? Caps (Baby Faker) dünyanın en iyi oyuncusu mu? Türkiye hakkında neler söyledi? - Son Dakika

LoL Rasmus Winther (Caps) kimdir? Caps (Baby Faker) dünyanın en iyi oyuncusu mu? Türkiye hakkında neler söyledi?

26.04.2021 10:39
LoL Rasmus Winther (Caps) kimdir? Caps (Baby Faker) dünyanın en iyi oyuncusu mu? Türkiye hakkında neler söyledi?

Dünyanın en çok tanınan ve birçoklarına göre en iyi orta koridor oyuncusu olarak gösterilen Caps, genç yaşına rağmen yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiriyor. Twitch yayınları ve YouTube içerikleri büyük kitlerlere ulaşan profesyonel LoL oyuncusu Caps kimdir, kaç yaşındadır, Türkiye'de hangi takımda oynamıştır?

Birçokları için dünyanın en iyi LoL oyuncularından biri olarak gösterilen Caps, yurtdışındaki hayranları tarafından "Baby Faker" olarak adlandırılıyor. Peki, genç yaşına rağmen bu kadar popüler olan LoL oyuncusu Caps kimdir, ülkemizde hangi takımda oynamış ve Türkiye hakkında neler söylemiştir? Caps Twitch, YouTube ve sosyal medya hesapları!

RASMUS WINTHER (CAPS) KİMDİR?

LoL sahnesini süsleyen en baskın orta koridor oyuncularından biri olan Caps 1999 yılında Danimarka'da doğmuştur. Kariyerine Enigma Esports, Inspire eSports ve E-corp Gaming gibi pek popüler olmayan takımlarda başladı. 2016 yılında Türkiye'nin TCL'sinde Dark Passage'a katılarak kariyerine olumlu bir adım atmış oldu. Takım, Yaz Finallerinde SuperMassive'i yenerek şampiyonluğa uzanırken, Caps hem TCL hem de LEC'yi kazanan tek oyuncu oldu. Caps rüya gibi geçen Türkiye macerasının ardından 2017 sezonunda Fnatic'e katıldı. O yıl hayranları tarafından "Baby Faker" olarak adlandırılmasına rağmen takıma uyum sağlamakta zorladı. 2018'de Caps yeni ekibine alıştıkça orta koridordaki hakimiyetini üst seviyelere çıkardı. Bunun sonrasında Fnatic iki kez LEC şampiyonluğu kazanacak. Espor sektörünün en önemli organizasyonlarından G2 LoL için süper bir takım kurma hayaliyle çıktığı yolda Caps'e yaklaşacak ve takım dahil edecek. Caps için bu adım kariyerini daha ileriye taşıyacaktı, G2 forması altında üç şampiyonluk kazanan oyuncu, 2019 yılında Avrupa'nın uluslararası şampiyonluğu olan 2019 Sezon Ortası Turnuvasını kazanacaktı. Caps şu an aktif olarak G2 forması giymeye devam ediyor.

Caps, Dark Passage'den ayrıldıktan sonra Türkiye'yi şu sözlerle ifade etti; "Hayatımın en mutlu günlerini Türkiye'de yaşadım."

CAPS TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 604 bin'den fazla takipçisi olan Caps, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı caps'dır. Ek olarak YouTube'da 255 bin'den, Instagram'da 245 bin'den, Twitter'da ise 330 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • Caps Twitch: twitch.tv/caps
  • Caps YouTube: youtube.com/capsmid
  • Caps Instagram: instagram.com/g2.caps_/
  • Caps Twitter: twitter.com/g2caps
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League Of Legends, Espor, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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