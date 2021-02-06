League of Legends takımları 2021 yeni sezonda takımlarına yeni oyuncular katarken bazı oyuncularla ise ayrılmak zorunda kaldı. Çoğu takım kadrosunda güncellemeye gitti. Peki NASR Esports yeni sezon LoL kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular LoL kadrosunda yer alıyor?
Geçtiğimiz sezon Şampiyonluk Ligi'nde yer alan Royal Youth takımı Nasr Esports takımı bünyesine katıldı. Bundan böyle takımın yeni adı Nasr Esports Türkiye olacak. Kısacası takımın ismi değişti ve yeni ismi NASR Esports Türkiye oldu.
2021 Kış Mevsimi NASR Esports kadrosundaki güncel isimler aşağıdaki gibidir:
Üst Koridor : Young Seok 'Last' Jung
Ormancı : Umut 'Kituruken' Ceylan
Orta Koridor : Ahmad 'Giyuu' Charif
Alt Koridor : Seung Min 'BaekHo' Paek
Destek : Bahadır 'Japone' Çolak
NOT : Geçtiğimiz sezondaki Royal Youth takımı artık NASR Esports oldu. Royal Youth bundan böyle NASR Esports olarak yoluna devam edecek. Kısacası takımın ismi değişti ve yeni ismi NASR Esports Türkiye oldu.
Son Dakika › Gamegar › LoL Royal Youth ismi mi değişti, neden yok? Takımın yeni adı Nasr Esports mu oldu? Nasr Esports hangi takımın yeni ismidir? - Son Dakika