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Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı - Son Dakika

Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı

06.08.2021 12:50
Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı, System.String[]

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem programı tamamlandı.

Katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde altıncı dönem programı tamamlandı. Altıncı dönemde 11 girişimciye, eğitim ve mentorluk desteğinin yanı sıra 40 bin TL hibe ve cihaz geliştiren startup'lara ekstra 15 bin TL Ar-Ge desteği gibi birçok imkan sunuldu.

Kuveyt Türk tarafından 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, altıncı dönem mezunlarını verdi. Kuveyt Türk Bankacılık ve Yaşam Üssü'nde düzenlenen Lonca Demoday etkinliği, Lonca Girişim Youtube hesabından canlı yayınlandı ve yoğun ilgi gördü. Lonca Girişimcilik Merkezi'nin altıncı döneminden mezun olan 11 girişimci ekip, isim sırasıyla Car4Future, CezerUni, Clickatory, Innoflux, NudgeLab, Payeni, Sweephy, TheClico, Varsapp, Vivente, VulnHero oldu. Lonca Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Lokman Ökten'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Halit Soysal katıldı. 15 bin TL değerinde çeşitli hediyelerin çekilişle izleyicilere takdim edildiği etkinlik kapsamında ayrıca her bir katılımcı adına fidan bağışında bulunuldu.

Girişimlere 40 bin TL hibe desteği verildi

Bankadan yapılan açıklamaya göre Lonca'nın altıncı dönem eğitimleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında online ortamda gerçekleştirildi. Startup'ların sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, program süresince her bir startup'a 40 bin TL nakit hibe desteği ve cihaz geliştiren startup'lara da ekstra 15 bin TL Ar-Ge desteği verdi. Dijital ortamda tasarlanan ve kamp şeklinde organize edilen eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı kapsamında girişimlere, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılım imkanı, 5 bin dolarlık sanal sunucu desteği ile pazarlama ve tanıtım desteği verildi. Ayrıca Lonca'dan mezun olan girişimciler, startup'lara yatırım amacıyla kurulan Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.

"Ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasındayız"

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Lonca Girişimcilik Merkezi, aradan geçen 4 yılda ülkemizin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı. Ülkemize ve girişimcilik ekosistemine değer katmak için startup'lara yardımcı olmaktan ve rehberlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. 400'ün üzerinde başvuru aldığımız altıncı dönemde 11 girişimi seçmek kolay olmadı. Salgın koşullarından dolayı tüm eğitim sürecini çevrimiçi şeklinde organize ettik. Altıncı dönemle birlikte toplamda 60 girişimi Lonca'dan mezun etmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, girişimci ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz" dedi.

Lonca Girişim Merkezi'nin altıncı dönem eğitimlerini tamamlayan 11 startup ve faaliyet alanları:

Car4Future

Elektrikli araçlar için blok zinciri teknolojisiyle geliştirilen enerji paylaşım ağı yazılımı ve enerji transfer donanımıdır. car4future.tech

CezerUni

Hastanelerde yatan veya evde bakım hizmeti alan hastaların ateş, nabız, tansiyon gibi vital bulgu değerlerini uzaktan 24 saat takiple analiz eden, gerekli durumlarda sağlık personeline haber veren, el bileği ve işaret parmağına takılan giyilebilir bir tıbbi cihazdır. CezerUni ile sağlık personellerine olası bulaş riskinin minimize edilmesi de hedeflenmektedir. cezeruni.com

Clickatory

Dijital ürünler kategorisinde faaliyet gösteren bir pazaryeri platformudur. Girişim, web tasarımlarından kullanıma hazır yazılımlara, stok medya dosyalarından tasarım kitlerine kadar, dijital ürün geliştiricileri ile bireysel ve kurumsal kullanıcıları güvenli ve global bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. clickatory.com

Innoflux

Flux Braille, görme engelli bireylerin basılı metinlere anlık erişimini, not alabilmelerini ve cihazlar arası metin paylaşabilmelerini sağlayan portatif bir cihaz projesidir.

innofluxtech.com

NudgeLab

Mottosu "gözlendiğini bilen değişir" olan NudgeLab, kredi müşterilerine yönelik akıllı uyarı ve gözetim sistemleri geliştiren bir platformdur. labnudge.com

Payeni

Şirketler için kurumsal indirim anlaşmaları yaparak çalışanları geniş bir ayrıcalık ağına eriştiren dijital cüzdan ve kurumsal ayrıcalık platformudur. payeni.com

Sweephy Farklı kaynaklarda bulunan şirket verilerinin (finansal veriler, sipariş verileri, kullanıcı verileri, yapısal olmayan veriler) NLP teknikleri ile alan bilgisi katılarak ve veri içeriği doğrultusunda makine öğrenimiyle modellenerek otonom olarak temizlenmesini sağlar.

sweephy.com

TheClico B2B çözüm odaklı firmaların, kendileriyle ilgili yüzlerce farklı web platformundan gelen geri bildirim, şikayet ve değerlendirmeleri anlık olarak tek bir noktadan takip edilmesini sağlayan bir uygulamadır. the-clico.com

Varsapp

Varsapp, kullanılmayan eşyaların güvenli bir şekilde kiralanabileceği bir platformdur.

Vivente

Diyabet kaynaklı göz hastalıklarının erken teşhisi için yapay zeka çözümleri geliştiren Vivente'nin ürünü Ocellus, retina görüntülenmesinde kullanılan bir kamera ve bu kamerayla entegre olarak çalışan bir hastalık analiz yazılımından oluşmaktadır. viventesoft.com

VulnHero

BT altyapısını kendisi yöneten kurumların güvenlik açıklarını ve güvenlik yamalarını daha kolay takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım servisidir. vulnhero.com - İSTANBUL

Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı
Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı

Girişimcilik, Kuveyt Türk, Finans, Lonca, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 60'a ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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