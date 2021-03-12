Lonca Girişimcilik Merkezi altıncı döneme 12 startup ile başladı

Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, altıncı dönemine 12 girişimci ile başladı.

11 Mart'ta online olarak gerçekleştirilen GoDay programına katılan girişimciler girişimlerini anlatırken, girişimler teknoloji, sağlık, eğitim, yapay zeka ve siber güvenlik gibi projeler arasından seçildi.

Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği sağlamanın yanı sıra Workinton-Lonca Girişimcilik Merkezi iş birliğiyle, farklı lokasyonlarda bulunan Workinton ofislerini kullanmaya başlayan Lonca girişimleri, özel bir hukuk bürosuyla yapılan anlaşma kapsamında da her ay beş saat hukuki danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

"Salgının etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projeler arttı"

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Girişimcilik Merkezi Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, toplantıda yaptığı konuşmada, hem girişimcilere hem de Türkiye'ye değer katma vizyonuyla çalışmalarını salgın döneminde de sürdürdüklerini söyledi.

Altıncı dönemde de eğitimlere online devam edeceklerini dile getiren Ortaköy, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 2 binin üzerinde başvuru alırken ilk beş dönemde toplam 49 girişimciyi Lonca'dan mezun ettik. Yeni dönemdeki yüzlerce başvuru arasından seçtiğimiz 12 girişime baktığımızda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle eğitim ve sağlık alanındaki projelerin arttığını gözlemliyoruz. İnovasyonun, yaşanan sorunlara çözüm bulma yönünü düşündüğümüzde bunu tabii bir sonuç olarak görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de inovatif fikirler geliştirmeyi ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz."

Ortaköy, altıncı dönem girişimcilerinin 5 Ağustos 2021'de mezun olacağını belirterek, yedinci döneme ilişkin başvuruların ise haziran ayında alınmaya başlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Lonca Girişim Merkezi'nin altıncı döneminde yer alan 12 startup ve faaliyet alanları şu şekilde:

Car4Future: Elektrikli araçlar için blok zinciri teknolojisiyle geliştirilen enerji paylaşım ağı yazılımı ve enerji transfer donanımı. www.car4future.tech

CezerUni: Hastanelerde yatan veya evde bakım hizmeti alan hastaların ateş, nabız, tansiyon gibi vital bulgu değerlerini uzaktan 24 saat takiple analiz eden, gerekli durumlarda sağlık personeline haber veren, el bileği ve işaret parmağına takılan giyilebilir bir tıbbi cihazdır. CezerUni ile sağlık personellerine olası bulaş riskinin minimize edilmesi de hedefleniyor. www.cezeruni.com

Clickatory: Dijital ürünler kategorisinde faaliyet gösteren bir pazaryeri platformudur. Girişim, web tasarımlarından kullanıma hazır yazılımlara, stok medya dosyalarından tasarım kitlerine kadar, dijital ürün geliştiricileri ile bireysel ve kurumsal kullanıcıları güvenli ve global bir platformda buluşturmayı amaçlıyor. www.clickatory.com

iLuno: Sınavlara hazırlanan adaylar için kişisel bir kariyer asistanı. https://iluno.io

Innoflux: Flux Braille, görme engelli bireylerin basılı metinlere anlık erişimini, not alabilmelerini ve cihazlar arası metin paylaşabilmelerini sağlayan portatif bir cihaz projesi. www.innofluxtech.com

NudgeLab: Mottosu "gözlendiğini bilen değişir" olan NudgeLab, kredi müşterilerine yönelik akıllı uyarı ve gözetim sistemleri geliştiren bir platform. www.labnudge.com

Payeni: Şirketler için kurumsal indirim anlaşmaları yaparak çalışanları geniş bir ayrıcalık ağına eriştiren dijital cüzdan ve kurumsal ayrıcalık platformu. www.payeni.com

Sweephy: Farklı kaynaklarda bulunan şirket verilerinin (finansal veriler, sipariş verileri, kullanıcı verileri, yapısal olmayan veriler) NLP teknikleri ile alan bilgisi katılarak ve veri içeriği doğrultusunda makine öğrenimiyle modellenerek otonom olarak temizlenmesini sağlıyor. www.sweephy.com

TheClico: B2B çözüm odaklı firmaların, kendileriyle ilgili yüzlerce farklı web platformundan gelen geri bildirim, şikayet ve değerlendirmeleri anlık olarak tek bir noktadan takip edilmesini sağlayan bir uygulama. https://the-clico.com

Varsapp: Varsapp, kullanılmayan eşyaların güvenli bir şekilde kiralanabileceği bir platformdur. www.varsapp.com

Vivente: Diyabet kaynaklı göz hastalıklarının erken teşhisi için yapay zeka çözümleri geliştiren Vivente'nin ürünü Ocellus, retina görüntülenmesinde kullanılan kamera ve entegre çalışan hastalık analiz yazılımından oluşuyor. www.viventesoft.com

VulnHero: BT altyapısını kendisi yöneten kurumların güvenlik açıklarını ve güvenlik yamalarını daha kolay takip etmelerine ve yönetmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir yazılım servisi. www.vulnhero.com