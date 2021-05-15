Lonca ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle TÜBİTAK BİGG'e başvuru imkanı - Son Dakika

Lonca ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle TÜBİTAK BİGG'e başvuru imkanı

15.05.2021 11:39
Lonca ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle TÜBİTAK BİGG'e başvuru imkanı, System.String[]

Kuveyt Türk'ün inovatif fikirleri ve girişimcileri desteklemek için kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı için uygulayıcı kuruluş olarak başvuru...

Kuveyt Türk'ün inovatif fikirleri ve girişimcileri desteklemek için kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı için uygulayıcı kuruluş olarak başvuru almaya devam ediyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, teknoloji odaklı inovatif fikirlerin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017 yılında kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, İTÜ Çekirdek ile iş birliğine giderek TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 BİGG Programı için 2020 yılının sonunda "uygulayıcı kuruluş" oldu.

TÜBİTAK'ın BİGG Programı ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin liraya varan hibe desteği veriliyor.

TÜBİTAK BİGG programı 6 ana tematik alanda başvuru kabul ediyor. Bu alanlar akıllı ulaşım, akıllı üretim teknolojileri, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme şeklinde sıralanıyor.

Başvurular Lonca'nın internet sitesinden yapılıyor

LoncaBİGG sürecinde girişimciler, hem Lonca Girişimcilik Merkezi'nin hem de İTÜ Çekirdek'in networkünden faydalanmanın yanı sıra projelerini belli bir aşamaya getirmeleri durumunda Lonca'nın diğer desteklerinden de yararlanabiliyor. Kuveyt Türk, BiGG Uygulayıcı Kuruluş olarak girişimcilerin iş fikirlerini www.loncagirisim.com adresi üzerinden alıyor. Girişimciler, TÜBİTAK'ın 2021'in ilk çağrı dönemine, Lonca Girişimcilik Merkezi'nin internet sitesi "www.loncagirisim.com/basvuru" üzerinden 24 Mayıs Pazartesi gününe kadar başvurabilecek.

"Fikrim var ama desteğe de ihtiyacım var diyenleri bekliyoruz"

Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon Grup Müdürü ve Lonca Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Selman Ortaköy, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Yenilikçi fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla Lonca Girişimcilik Merkezi'ni 2017 yılında kurduk. Lonca Girişimcilik Merkezi kısa sürede Türkiye'nin en etkin kuluçka merkezleri ve girişim hızlandırma programları arasına girmeyi başardı. Merkezimizdeki girişimcilerimizin hem ürün geliştirmelerinde hem de acil masraflarında kullanmaları için her girişime 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği veriyoruz. TÜBİTAK'ın BİGG Programı için uygulayıcı kuruluş olmamızla birlikte artık bu programa başvuruları da kendi platformlarımız üzerinden alabiliyoruz.

Böylece uygun görülen girişimler 200 bin TL'ye varan hibeden faydalanabilecek. 'Ürün fikrim var, hatta prototip geliştirmeye çalışıyorum, bir şirkette ortaklığım da yok. Ama Ar-Ge çalışmalarım için 200 bin TL desteğe ihtiyacım var' diyen herkesi LoncaBİGG'e başvurmaya davet ediyoruz."

İstanbul Teknik Üniversitesi, Girişimcilik, Kuveyt Türk, Lonca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lonca ve İTÜ Çekirdek iş birliğiyle TÜBİTAK BİGG'e başvuru imkanı - Son Dakika


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