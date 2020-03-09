Lonca, yeni dönemde FinTech odağında proje başvurusu alacak

Teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin desteklenmesi amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nde yakın dönemde başlayacak beşinci dönem eğitimine sadece FinTech kategorisinde başvuru yapılabilecek.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, Lonca Girişimcilik Merkezi'nde beşinci dönem başvuruları başladı. Yeni eğitim ve mentorluk döneminde 10 yeni girişime destek vermeyi amaçlayan Lonca Girişimcilik Merkezi'ne startup'lar 5 Nisan'a kadar müracaat edebilecek.

Başvuruları "www.loncagirisim.com" adresi üzerinden kabul eden merkez; yeni dönemde FinTech kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, kitle fonlama, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeler kabul ediyor.

Her dönem yüzlerce başvurunun alındığı Lonca'da jüri üyeleri, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yapıyor.

40 bin liraya kadar hibe desteği

Girişimcilerin sadece işlerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin liraya kadar nakit hibe desteği veriyor.

Cihaz geliştiren girişimcilere Ar-Ge desteği, FinTech'ler için API desteği ve girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği Lonca Girişimcilik Merkezi'nin sunduğu ayrıcalıklar arasında yer alıyor.

Lonca girişimcileri ayrıca, startup'lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip oluyor.

"Yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Lonca Girişimcilik Merkezi'ne bugüne kadar bin 500'ün üzerinde başvuru aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İlk dört dönemde toplam 40 girişimci Lonca'dan mezun oldu Geleceğin teknolojilerinin ortaya çıkması için fikir geliştiren beyinlere destek olmaktan onur duyuyoruz. Teknolojide ön sırada yer alan ülkeler genellikle gelişmişlik sıralamasında üst sırada kendine yer buluyor. Bu farkındalıkla, geleceğimizin teknolojilerini geliştirmek ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek verdiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz. İlk 4 dönem için aldığımız bin 500'ün üzerinde başvuru ülkemizden ne denli parlak fikirler çıktığını göstermesi açısından çok önemlidir. Biz bu başvurular arasından 40'ını belirleyerek eğitim, mentorluk, 40 bin liraya kadar hibe, çalışma ortamı, Ar-Ge gibi destekler sunduk.

Lonca'nın ikinci dönem mezunlarından olan ve müşterilerine açık kaynak kodlu ve ücretsiz online ön muhasebe programı sunan Akaunting'e, Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla geçtiğimiz yıl yatırım gerçekleştirdik. Bu yılın başında ise üretim sektöründe görüntü işleme teknolojisi temelli kalite kontrol ürünleri üreten Visiomex ve 3 boyutlu yazıcı ve sarf malzemeleri üreten Oo-Kuma gibi girişimlere yatırım yaptık. Lonca gibi merkezlerin ülke ekonomisine ve geleceğimize yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Lonca'nın beşinci döneminde de girişimcilere ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz."