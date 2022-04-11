"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak

11.04.2022 16:38
"London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak

"London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

"London X İstanbul Zorlu PSM Meets EFG London Jazz Festivali", Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne (PSM) müzikseverlerle buluşacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 30'uncu yıl dönümünü kutlayan dünyaca ünlü "EFG Londra Caz Festivali", "London X İstanbul" isimli özel caz projesiyle konuk olacak.

Konser serisi kapsamında, Jordan Rakei 14 Mayıs'ta, Binker & Moses ile Kokoroko 28 Mayıs'ta, Nubya Garcia ile Sons of Kemet ise 29 Mayıs'ta Turkcell Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak.

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Jazz Festivali, Caz Festivali, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "London X İstanbul" Zorlu PSM'de 14 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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