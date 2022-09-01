ABD'li Akademisyen: ABD'nin Çin'i Afrika'nın Borçlarının Artmasından Dolayı Karalamaya Çalışması Soğuk Savaş Zihniyetini - Son Dakika
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ABD'li Akademisyen: ABD'nin Çin'i Afrika'nın Borçlarının Artmasından Dolayı Karalamaya Çalışması Soğuk Savaş Zihniyetini

01.09.2022 23:12
ABD'li Akademisyen: ABD'nin Çin'i Afrika'nın Borçlarının Artmasından Dolayı Karalamaya Çalışması Soğuk Savaş Zihniyetini

LONDRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden Harry Verhoeven, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i Afrika ülkelerinin borçlarının artmasından dolayı karalamaya çalışmasının Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını söyledi.

LONDRA, 1 Eylül (Xinhua) -- Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi'nden Harry Verhoeven, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'i Afrika ülkelerinin borçlarının artmasından dolayı karalamaya çalışmasının Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını söyledi. Verhoeven, Xinhua'ya verdiği röportajında "Durum büyük ihtimalle böyle" dedi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "Çin'i zaten Afrika'nın borçlarındaki bu artışın ve kıtayı bu tür bir borç tuzağına sürüklemenin tek sorumlusu olarak tanımlamak için sağlanan entelektüel yapısını oluşturduğunu" söyledi.

Ancak Verhoeven, verilerin açıkça bu iddianın "doğru olmadığını" kanıtladığını ifade etti. Verhoeven, "Bu kafa karıştırıcı bir durum. Verilere baktığınızda, Afrika'nın Çin'e diğer alacaklılardan daha borçlu olduğu düşüncesi doğru değil" dedi. Mayıs ayında, Oxford Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden akademisyen Verhoeven ve Nicolas Lippolis, Çin kredilerinden kaynaklanan Afrika borcundaki artışın son on senede diğer ülkelerin özel kreditörlerinin yarattığı borç yüküne kıyasla zayıf kaldığını kaydeden yeni bir çalışma yayınladı. "Varsayılan Politika: Çin ve Afrika Borçlarının Küresel Yönetimi" başlıklı çalışma, pek çok ABD'li yetkilinin Çin ile ilgili bu çeşit yanlış iddialarda bulunurken yeni bir Soğuk Savaş fikrini akla getirdiğini vurguladı. Verhoeven, diğerlerinin yanı sıra Amerika'nın "Wall Street" ve İngiltere'nin "Londra şehrindeki" varlık yöneticileri gibi Batılı kreditörlerin artan Afrika borcunda önemli rolleri olduğunu ifade etti. "Afrika'nın borcunu en hızlı şekilde artıran" Batılı borç verenlere atıfta bulunan Verhoeven, "Onlar (Batılı kreditörler) sermayelerinde daha iyi getiriler istedi ve genellikle bu (Afrika) tahvillerini oldukça ilginç buldular çünkü kısmen Afrika devletlerinin bu finansal ürünlere yüksek düzeyde faiz ödemesi gerekiyor" dedi.

Bazı Batılı politikacıların aslında "Afrika'nın borcuyla ilgili gerçeklerle ilgilenmediğini" belirten Verhoeven, "Bunlar Afrikalıların ödemeler dengesi sorunlarıyla uğraşmasına yardım etmektense Çin'i suçlamak ve Çin'in başını ağrıtmakla ilgileniyor" dedi. Verhoeven, "Bu biraz ikiyüzlülük ve biraz kıskançlık gibi geliyor ya da Afrika'ya yardım etmeye çalışmak yerine Çin etkisinin genişlemesini azaltmaya çalışıyor diyebiliriz" diye ekledi. "Borç tuzağı diplomasisi anlatısının gerçeği budur" diyen Verhoeven, "Burada çok güçlü bir Soğuk Savaş düşüncesi olduğunu fark ediyorsunuz. Tabii ki, siyah ve beyaz diye düşünüldüğünde..." ifadelerini kullandı. Verhoeven, bu tür anlatılara Washington'un aşina olduğu ve bunda iyi olduğuna inandığını söyledi. "Washington'daki pek çok insan için bu oldukça kolay bir hikaye ve bu onların çok fazla deneyime sahip olduğu bir şey" diyen Verhoeven, "Elbette ki bu sadece Çin'in bu ülkelerle ilişkisinin değil, daha da önemlisi Afrika gündemlerinin karmaşıklığına büyük bir haksızlık oluyor" dedi. Çin'in Afrika'daki yatırımlarını son derece önemli olarak nitelendiren Verhoeven, "Kıtada Çin'in bu konuda oynadığı önemli rolü inkar eden çok az insan var" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'li Akademisyen: ABD'nin Çin'i Afrika'nın Borçlarının Artmasından Dolayı Karalamaya Çalışması Soğuk Savaş Zihniyetini - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li Akademisyen: ABD'nin Çin'i Afrika'nın Borçlarının Artmasından Dolayı Karalamaya Çalışması Soğuk Savaş Zihniyetini - Son Dakika
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