Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Sıralamasında Çin Ana Karasından Yedi Üniversite Yer Aldı - Son Dakika
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Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Sıralamasında Çin Ana Karasından Yedi Üniversite Yer Aldı

14.10.2022 12:35
Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Sıralamasında Çin Ana Karasından Yedi Üniversite Yer Aldı

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan küresel ölçekte bir üniversite sıralamasına göre, Çin ana karasından dünyanın ilk 100'ünde yer alan üniversite sayısı geçen yıla göre altıdan yediye yükseldi.

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- Çarşamba günü yayınlanan küresel ölçekte bir üniversite sıralamasına göre, Çin ana karasından dünyanın ilk 100'ünde yer alan üniversite sayısı geçen yıla göre altıdan yediye yükseldi.

Times Higher Education (THE) 2023 Dünya Üniversite Sıralaması'na göre Tsinghua Üniversitesi listede 16. sırada ve Beijing Üniversitesi 17. sırada yer alırken, listede yer alan Çin ana karasındaki diğer beş üniversite ise Fudan Üniversitesi, Shanghai Jiao Tong Üniversitesi, Zhejiang Üniversitesi, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Nanjing Üniversitesi oldu.

THE'nin baş bilgi sorumlusu Phil Baty, Evening Standard gazetesine verdiği demeçte Batı üniversiteleri hala en üst sıralarda yer alsa da, Doğu Asya ve Ortadoğu'nun ilerleme kaydettiğini söyledi.

Baty, "Bence küresel bir seviye atlama anlamına gelen bu değişim, dünya için iyi bir haber. Yükselen bir dalga tüm tekneleri kaldırıyor" dedi ve ekledi: "En kaliteli eğitime erişim küresel olarak açılıyor ve gelişmekte olan ülkelerden beyin göçünü azaltmaya yardımcı oluyor."

104 ülke ve bölgede 1.799 üniversiteyi içeren THE 2023 Dünya Üniversite Sıralaması, dünyadaki en büyük ve en çeşitli üniversite sıralamalarından biri.

THE, bir üniversitenin performansının beş temel yönünü değerlendiriyor: öğretim, araştırma, alıntılar, uluslararası görünüm ve endüstri geliri.

Bu yıl listede dünyanın ilk iki üniversitesi Oxford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi olurken, Cambridge Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi üçüncü sırayı paylaştı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi Sıralamasında Çin Ana Karasından Yedi Üniversite Yer Aldı - Son Dakika

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