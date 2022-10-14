İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor

14.10.2022 17:35
İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li seçmenler Kasım ayında Kongre'nin her iki kanadında yapılacak seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca kişi kendi ve ailelerinin geçimi için mücadele ediyor.

LONDRA, 14 Ekim (Xinhua) -- İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li seçmenler Kasım ayında Kongre'nin her iki kanadında yapılacak seçimler için sandık başına gitmeye hazırlanırken, milyonlarca kişi kendi ve ailelerinin geçimi için mücadele ediyor.

Habere göre, nüfus sayımı verilerinde, ABD'de gıda sıkıntısının geçen yıldan daha kötü olabileceğine dair sinyaller öne çıktı. ABD Tarım Bakanlığı'ndan alınan verilere atıfta bulunularak Çarşamba günkü yayınlanan haberde, 2021 yılında 13 milyondan fazla hanenin yeterli yiyecek bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Habere göre, ABD Kongresi ve Başkan Joe Biden, pandemi döneminde bir dizi geçici önlemle açlığın kötüleşmesini büyük ölçüde engellese de bu programların birçoğu bu yıl sona erdi.

Öte yandan haberde, yükselen enflasyonun gıda ürünlerini satın almayı daha da zorlaştırdığı, gıda dağıtan çok sayıda yerde rafların boş kalmasına neden olduğu ve yoksulluk çeken Amerikalıların nasıl geçineceklerini düşündükleri belirtildi.

YORUMLAR
500
ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar... ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kılıçdaroğlu ABD'de turistik gezi yapıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kılıçdaroğlu ABD'de turistik gezi yapıyor Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesinin ifade çağrısına mektupla karşılık verdi Trump, 6 Ocak Soruşturma Komitesinin ifade çağrısına mektupla karşılık verdi
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, The Guardian, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
18:10 Dünya, Arjantin'de çekilen bu görüntülerle çalkalanıyor! Bufalo, avcılardan intikam aldı
18:08 Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun doktoru açıkladı: Futbola odaklanamamasının sebebi yaşadığı ağır kayıp
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 20:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: İngiliz Basını: Milyonlarca Amerikalı Ara Seçimler Öncesinde Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement