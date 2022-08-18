Çin'in İngiltere Büyükelçisinden, ABD ve İngiltere'ye Çin ile İlişkilerini Saygı Göstererek Yürütme Çağrısı - Son Dakika
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Çin'in İngiltere Büyükelçisinden, ABD ve İngiltere'ye Çin ile İlişkilerini Saygı Göstererek Yürütme Çağrısı

18.08.2022 11:16
Çin'in İngiltere Büyükelçisinden, ABD ve İngiltere'ye Çin ile İlişkilerini Saygı Göstererek Yürütme Çağrısı

LONDRA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in İngiltere büyükelçisi Zheng Zeguang, Salı günü The Guardian'da kaleme aldığı bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye Çin ile ilişkilerini saygı göstererek ve çatışmalardan kaçınarak yürütme çağrısında bulundu.

LONDRA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in İngiltere büyükelçisi Zheng Zeguang, Salı günü The Guardian'da kaleme aldığı bir makalede, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye Çin ile ilişkilerini saygı göstererek ve çatışmalardan kaçınarak yürütme çağrısında bulundu. Zheng, "Taiwan artık İngiltere, ABD ve biz Çin için mihenk taşı olan bir konu. Biz bunu böyle görüyoruz." başlıklı makalesinde Taiwan sorununun tarihi bağlamını, "Taiwan çok eski zamanlardan beri Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olmuştur" diyerek açıkladı. "'Taiwan bağımsızlığı' savaş demektir ve çıkmaz bir yola götürür. Bu tür girişimlere karşı çıkmak ve yenilgiye uğratmak savaşı önlemek ve bölgede barış ve istikrarı güvenceye almak demektir" diyen büyükelçi, "Çin halkı ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her ne pahasına olursa olsun kesin bir şekilde koruyacaktır" diye ekledi.

Bunun, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in Taiwan bölgesine yaptığı ziyarete gösterdiği kararlı cevabı açıkladığına işaret eden Zheng, "ABD tarafının ve 'Taiwan bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlerin yaptıkları yanlışın tüm sorumluluğunu üstlenmeleri gerekir" dedi. Zheng, iki büyük ülke olan Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkilerini yürütmelerinde doğru yolun birbirine saygı göstermek ve çatışmalardan kaçınmak olduğunun altını çizdi. Zheng, "ABD'nin yapması gereken en doğru şey tek-Çin ilkesini ve Çin ve ABD'nin üç ortak bildirisini kabullenmektir: 'Taiwan kartını' oynamayı bırak; ada ile olan her türlü resmi bağını ve askeri işbirliğini kopar ve daha fazla kriz yaratmaktan vazgeç." 1950'lerin başlarından itibaren Çin-İngiltere diplomatik ilişkilerinin gelişimini hatırlatan Zheng, "(İki ülke arasındaki) tam diplomatik ilişiklerin; İngiltere, Taiwan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin bir eyaleti olduğu yönündeki pozisyonunu açıkça tanıyana, adada bulunan resmi temsilcilik ofisini kapatana, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini Çin'in tek yasal hükümeti olarak tanıyana ve Taiwan ile sadece gayri resmi bir ilişki sürdüreceği sözünü verene kadar beklemek zorunda kalmıştı" dedi. Büyükelçi, iki ülkenin "karşılıklı saygı, eşitlik ve birbirlerinin iç işlerine karışmama, diyalog ve işbirliğine girme ve ortak güçlükleri yenmek için el ele verme ilkelerini izlemeleri" çağrısını yineledi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'in İngiltere Büyükelçisinden, ABD ve İngiltere'ye Çin ile İlişkilerini Saygı Göstererek Yürütme Çağrısı - Son Dakika

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