Bbc: Ateşli Silah Kaynaklı Ölümler Amerikan Yaşamında "Bir Rutin"

LONDRA, 18 Ekim (Xinhua) -- BBC'nin haberine göre, ABD'de silah sahibi olanların sayısı son birkaç yıl içinde önemli ölçüde artış gösterdi ve ateşli silah kaynaklı ölümler Amerikan yaşamında "bir rutin" haline geldi.

BBC kısa süre önce yayınladığı haberde, sadece 2020 yılında 45 binden fazla Amerikalının namlunun ucunda hayatını kaybettiği, bu rakamın geçen yıllara oranla daha fazla olduğu belirtildi.

Haberde, bu rakamın beş yıl öncesine göre yüzde 25, 2010 yılına göre ise yüzde 43 artışı temsil ettiğine işaret edildi.

2018'de Hafif Silahlar Anketi'nden alınan verilere atıfta bulunulan haberde, ABD'de 2018'de 100 kişiye 120,5 ateşli silah düştüğü, bu rakamın 2011'de 88 olduğu vurgulandı. Rakam, dünyadaki diğer ülkelerdeki ateşli silah bulunduranların sayısının çok ötesinde.

Annals of Internal Medicine tarafından Şubat ayında yayınlanan araştırmaya atıfta bulunulan habere göre, ABD'de nüfusun yüzde 3'ünün biraz altında olan yaklaşık 7,5 milyon yetişkin, Ocak 2019 ile Nisan 2021 arasında ilk kez silah sahibi oldu.

Haberde, silah artışının buna karşılık, ABD'de 5 milyonu çocuk olmak üzere 11 milyon insanı evlerinde ateşli silahla karşı karşıya bıraktığı belirtildi.