Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı

20.09.2022 23:22
Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı

LONDRA, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, İngiltere hükümetinin daveti üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katıldı.

LONDRA, 20 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Wang Qishan, İngiltere hükümetinin daveti üzerine İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katıldı. Wang, Pazar öğleden sonra Kraliçe'nin Westminster Hall'de bekleyen cenazesine saygı ziyaretinde bulundu. Pazartesi sabahı ise çeşitli ülkelerin devlet başkanları, İngiltere kraliyet ailesinin üyeleri ve hükümet temsilcileriyle birlikte Westminster Abbey kilisesinde düzenlenen resmi cenaze törenine katıldı. Wang İngiltere tarafına, kendisinin Xi tarafından, Kraliçe'nin ölümünün ardından ulusal yas içinde bulunan İngiltere'nin başkenti Londra'daki cenaze törenine Çin cumhurbaşkanının özel temsilcisi olarak katılmakla görevlendirildiğini söyledi. Wang, bunun bütünüyle Çin cumhurbaşkanı, hükümeti ve halkının İngiliz kraliyet ailesi, hükümeti ve halkına karşı iyi niyetini gösterdiğini söyledi.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak Kraliçe II. Elizabeth'in çağın değişimlerine tanıklık ettiğini ve İngiliz ulusal ruhunun ve bağının bir sembolü olduğunu belirten Wang, Kraliçe'nin İngiliz halkı tarafından derinden sevildiğini ve Çin-İngiltere ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi. Wang Kral III. Charles'a Xi'nin, Çin hükümetinin ve halkının merhum Kraliçe için üzüntülerini ileterek İngiliz kraliyet ailesine, hükümetine ve halkına içten taziyelerini sundu. Kral III. Charles da Çin halkına bir mesaj göndererek Wang'ın Kraliçe'nin cenaze törenine Xi'nin özel temsilcisi olarak katılmasından dolayı teşekkürlerini ve memnuniyetini iletti. Kral III. Charles, İngiliz Kraliyet ailesinin Çin liderleriyle dostluğa çok büyük değer verdiğini, İngiltere-Çin ilişkilerinin gelişmesini önemli bulduğunu ve gelecekte sürdürülebilir kalkınma ve diğer alanlarda Çin ile işbirliğine devam etmeyi umduğunu söyledi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Therese Coffey de İngiliz hükümeti adına, Kraliçe'nin cenazesine katılmak için özel olarak gelen Wang'a teşekkür etti ve Kraliçe'nin İngiltere-Çin ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydetti. Yeni İngiliz hükümetinin kurma çalışmalarının halen sürdüğüne işaret eden Coffey, hükümetinin ekonomi ve ticaret, çevre koruma, iklim değişikliği ve çok taraflılık gibi konularda Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi Hyde Park'ta cenaze töreni için dev ekranlar kuruldu Hyde Park'ta cenaze töreni için dev ekranlar kuruldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:03:55. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi İngiltere'de Kraliçe Iı. Elizabeth'in Cenazesine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement