İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde

21.08.2022 15:00
İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde

LONDRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Waterloo İstasyonu'nun görevli personelleri görülüyor, 20 Ağustos 2022.

LONDRA, 21 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'nın Waterloo İstasyonu'nun görevli personelleri görülüyor, 20 Ağustos 2022. Bu yaz, birçok İngiliz'in tatil için bir kaçamak yapmayı tercih etmesi nedeniyle İngiltere'deki ulaşım merkezlerinin zaten baskı altında olduğu bir dönemde yeni bir dizi grevin başlaması, bu hafta toplu ulaşımdaki kaosun artmasına neden oldu. Demiryolu, metro ve otobüs ağlarının 50.000'den fazla çalışanı, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Perşembe gününden itibaren hafta sonunu kapsayacak şekilde greve gitti. Yolculara ancak çok gerektiği takdirde trenle seyahat etmeleri tavsiye edildi. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

YORUMLAR
500
Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti Londra'da metro çalışanları ve otobüs şoförleri greve gitti Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler Evliliklerinin 25'inci yılını kutlamak için Londra'dan Marmaris'e geldiler
Kaynak: Xinhua

England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:24 Fransız Le Figaro gazetesinden, dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan yazısı: Vazgeçilmez konumdalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de 50.000 Ulaşım Çalışanı Grevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement