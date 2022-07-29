The Guardian: Batılı Özel Alacaklıların Afrika'nın Ağır Borç Yükünü Hafifletmesi İstendi - Son Dakika
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The Guardian: Batılı Özel Alacaklıların Afrika'nın Ağır Borç Yükünü Hafifletmesi İstendi

29.07.2022 11:19
The Guardian: Batılı Özel Alacaklıların Afrika'nın Ağır Borç Yükünü Hafifletmesi İstendi

LONDRA, 29 Temmuz (Xinhua) -- The Guardian gazetesinin haberine göre Batılı özel alacaklıların, borç krizini önlemek için düşük gelirli ülkelerden gelen kredi geri ödemelerini kolaylaştırmaya zorlanması talep edildi.

LONDRA, 29 Temmuz (Xinhua) -- The Guardian gazetesinin haberine göre Batılı özel alacaklıların, borç krizini önlemek için düşük gelirli ülkelerden gelen kredi geri ödemelerini kolaylaştırmaya zorlanması talep edildi.

Afrika'daki hükümetlerin, batılı banka, varlık yöneticileri ve petrol tüccarlarına olan borçları, Çin'e borçlarının üç katı düzeyinde. Önceki adı Jubilee Debt Campaign olan Londra merkezli yardım kuruluşu Debt Justice, buna rağmen Çin'in "yanlış şekilde" Batı tarafından borç yeniden yapılandırmasını ilerletmemekle suçlandığını söyledi.

Haberde Debt Justice Politika Başkanı Tim Jones'un, 12 Temmuz'da yaptığı, "Batılı liderler, Afrika'daki borç krizlerinden Çin'i suçluyorlar, ama bu bir göz boyama. Gerçek şu ki, kendi bankaları, varlık yöneticileri ve petrol tüccarlarının sorumluluğu çok daha fazla, ama G7 onları bu zor durumdan kurtarıyor" şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Batılı hükümetlerin, Çin'in aksine pandemi sırasında borç geri ödemelerini askıya almayan kendi ülkelerindeki şirketlerle uğraşmadığını kaydeden Jones, ABD ve İngiltere'ye özel alacaklıları borç hafifletmeye katılmaya zorlayacak yasa çıkarma çağrısında bulundu.

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Kaynak: Xinhua

The Guardian, Londra, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Guardian: Batılı Özel Alacaklıların Afrika'nın Ağır Borç Yükünü Hafifletmesi İstendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: The Guardian: Batılı Özel Alacaklıların Afrika'nın Ağır Borç Yükünü Hafifletmesi İstendi - Son Dakika
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