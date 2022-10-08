İngiltere Elektrik Kesintileriyle Karşı Karşıya

LONDRA, 8 Ekim (Xinhua) -- 7 Ekim 2022'de çekilen fotoğrafta İngiltere'nin başkenti Londra'da bir elektrik sayacı görülüyor. Perşembe günü yayınlanan bir raporda, Avrupa'dan elektrik ithalatının azalması ve ülkede gaz arzının yetersiz olması durumunda İngiltere'de konutların bu kış elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

En kötü senaryoda bu durum arz güvenliği marjlarını tüketerek bazı müşterilerin gün içinde önceden tanımlanmış süreler boyunca elektriksiz kalabileceği anlamına gelebilecek. Ancak, İngiltere elektrik sistemi operatörü National Grid ESO tarafından yayınlanan Kış Görünümü Raporu'na göre, böylesi bir senaryo "olası değil". (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)