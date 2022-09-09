İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

09.09.2022 12:52
İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İngiltere tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II.

LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İngiltere tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu

İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün ardından Buckingham Sarayı'ndaki İngiliz bayrağı yarıya indirildi, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün duyurulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan insanlar görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümün ün duyurulmasının ardından Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan insanlar görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın kapısında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünü duyuran bir ilan görülüyor, 8 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)

YORUMLAR
500
İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız İngiltere kraliyet ailesinin birbirinden tuhaf kuralları şaşkına çevirdi: Aile üyelerine dokunamazsınız İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası, Buckingham Sarayı'nın önü doldu taştı! İngilizler yas tutuyor
Kaynak: Xinhua

Buckingham Sarayı, England, Londra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:52 2023'te "B sınıfı" ehliyet fiyatlarının 6 bin TL ve üzerine çıkması bekleniyor
12:38 Çöp evde perişan halde bulunmuştu! Cem Muhammet'tin son halini görenler tanıyamıyor
12:10 Ümit Özdağ "büyük olaylar" çıkacağını iddia etti! Suriyeliler üzerinden iç savaş mı isteniyor?
12:10 Cumhurbaşkan Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz" çıkışına açıklık getirdi: Yunanistan'ın anlayacağı dil neyse parantez açarak konuşuyoruz
12:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP'nin yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklaması soruldu: Ben böyle çürük tahtalara basmam
12:06 Türkiye'den kimlikle seyahat edilebilen ülke sayısı 7'ye yükseldi! İşte o liste
11:52 Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan, kripto para piyasasına giriyor: Sayılı günler kaldı açıklamaya Türkiye'm
11:33 Suç makinesi çıktılar! İki hırsız çaldıkları otomobilin içinde yakalandı
11:19 CHP'li Gürsel Tekin İYİ Parti'ye ateş etti: Süreç sağlıklı gitsin diye susuyoruz ama koyun değiliz
11:17 Türk fenomenin başı Viyana'da dertte! Genç kızın dekoltesini gösterip "Abdest bozuyorsun" sözleriyle hakaretler yağdırmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 13:07:15. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement