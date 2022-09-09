LONDRA, 9 Eylül (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra 'da bulunan Buckingham Sarayı Perşembe günü yaptığı açıklamayla, İngiltere tarihinin tahtta en uzun süre kalan hükümdarı olan Kraliçe II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu

Kaynak: Xinhua

Buckingham Sarayı, England, Londra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi Iı. Elizabeth 96 Yaşında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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