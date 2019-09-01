Londra Belediye Başkanı Khan: Bugünler İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor
15 saat önce
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kutuplaştırıcı dil kullanan liderler yüzünden günümüzün İkinci Dünya Savaşı arefesindeki dönemle benzerlikler teşkil ettiğini söyledi.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kutuplaştırıcı dil kullanan liderler yüzünden günümüzün İkinci Dünya Savaşı arefesindeki dönemle benzerlikler teşkil ettiğini söyledi.
İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümünde liderlerle Polanya'da bir araya gelen Londra Belediye Başkanı orada bir konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:08
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