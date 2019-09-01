Son Dakika Haberleri: Londra Belediye Başkanı Khan: Bugünler İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor
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Londra Belediye Başkanı Khan: Bugünler İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor

15 saat önce

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kutuplaştırıcı dil kullanan liderler yüzünden günümüzün İkinci Dünya Savaşı arefesindeki dönemle benzerlikler teşkil ettiğini söyledi.

Londra Belediye Başkanı Khan: Bugünler İkinci Dünya Savaşı öncesini hatırlatıyor, System.String[]

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, kutuplaştırıcı dil kullanan liderler yüzünden günümüzün İkinci Dünya Savaşı arefesindeki dönemle benzerlikler teşkil ettiğini söyledi.


İkinci Dünya Savaşı'nın 80. yıl dönümünde liderlerle Polanya'da bir araya gelen Londra Belediye Başkanı orada bir konuşma yaptı.

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Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:08 
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