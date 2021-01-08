Londra Belediye Başkanı Khan: "Londra'daki her 30 kişiden 1'i korona" - Son Dakika

Londra Belediye Başkanı Khan: "Londra'daki her 30 kişiden 1'i korona"

08.01.2021 18:31
Londra Belediye Başkanı Khan:

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadıq Khan, korona virüsün başkentte ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirterek, "Londra'da her 30 kişiden 1'inde korona var" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadıq Khan, korona virüsün başkentte ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirterek, "Londra'da her 30 kişiden 1'inde korona var" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın seçilmiş ilk Müslüman belediye başkanı olan Sadıq Khan, korona virüsün kentteki durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Korona virüsün başkentte ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirten Khan, "Şu anda Londra'daki her 30 kişiden 1'inde korona virüs var. Eğer harekete geçmezsek İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) zor duruma düşecek ve daha fazla insan hayatını kaybedecek" dedi.

İngiltere'de son 24 saatte 52 bin 618 korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 889 bin 419'a ulaştı. Son 24 saatte bin 162 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 78 bin 508'e yükseldi. - LONDRA

Koronavirüs, İngiltere, Müslüman, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Londra Belediye Başkanı Khan: 'Londra'daki her 30 kişiden 1'i korona' - Son Dakika


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