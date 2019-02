Londra Belediye Başkanına Türkçe Protesto: Ekmeğimizle Oynama Sadik Khan!

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sadik Khan'ın, 8 Nisan'dan itibaren minicab şoförlerinin trafik yoğunluk vergisi olarak bilinen 'Congestion Charge' muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanmasına minicab şoförlerinin tepkisi sürüyor.

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sadik Khan'ın, 8 Nisan'dan itibaren minicab şoförlerinin trafik yoğunluk vergisi olarak bilinen 'Congestion Charge' muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanmasına minicab şoförlerinin tepkisi sürüyor. City bölgesinde 6 haftadır her pazartesi günü minicab sendikası tarafından protesto gösterileri düzenleniyor.



ZENGİNİ BIRAK BİZE BAK



25 Şubat Pazartesi günü Parliament Square'de büyük gösteriye hazırlanan Minicab şoförleri, dün Londa Köprüsünü saatlerce trafiğe kapattı. Katılımcılar arasında Kamil Karakuş ve Abbas Çifçi ile birlikte bazı Türk şoförler de yer aldı. Ellerindeki Türkçe dövizlerde 'Sadik Khan Ekmeğimizle Oynama', "Zengini Bırak Bize Bak' ve 'TfLOyununu Bozacağız' yazılıydı. Daha sonra Londra Şehir Polisi ve Metropolitan Polislerinin kordonu altında Londra Belediye Binasına yürüyen göstericiler, protestolarına burada devam etti.



SİYAH TAKSİYE YOK, UBER'E 14 STERLİN



Londra'da siyah taksilere (black cab) sokaktan yolcu alma izni verilirken, minicab'ler yalnızca önceden rezervasyon yapan müşterilere hizmet verebiliyor. Minicab soförleri yeni uygulamanın her yıl kendilerine en az 4 bin 250 sterlin ekstra masraf çıkaracağını, düşük emisyonlu araç vergisi ULEZ ile birlikte her yıl 8 bin sterlin ekstra vergi ve lisans ücretleri ile karşı karşıya kalacaklarına dikkati çekiyor. Minicab şoförleri, siyah taksi lisansı sahiplerinin muaf tutulduğu, Uber'in araç başı 14 sterlin ödediği vergilerin kendileri için astronomik rakamlara çıkmasının haksızlık olduğunu savunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu

Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım

CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı

Türkiye'nin Gündemine Oturan Peak Games, Reklamlarını Çalıntı Olması Nedeniyle Durdurdu