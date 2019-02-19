Son Dakika Haberleri: Londra Belediye Başkanına Türkçe Protesto: Ekmeğimizle Oynama Sadik Khan!

Londra Belediye Başkanına Türkçe Protesto: Ekmeğimizle Oynama Sadik Khan!

11 dakika önce

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sadik Khan'ın, 8 Nisan'dan itibaren minicab şoförlerinin trafik yoğunluk vergisi olarak bilinen 'Congestion Charge' muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanmasına minicab şoförlerinin tepkisi sürüyor.

Londra Belediye Başkanına Türkçe Protesto: Ekmeğimizle Oynama Sadik Khan!, System.String[]
İNGİLTERE'nin başkenti Londra'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sadik Khan'ın, 8 Nisan'dan itibaren minicab şoförlerinin trafik yoğunluk vergisi olarak bilinen 'Congestion Charge' muafiyetlerini kaldırmaya hazırlanmasına minicab şoförlerinin tepkisi sürüyor. City bölgesinde 6 haftadır her pazartesi günü minicab sendikası tarafından protesto gösterileri düzenleniyor.

ZENGİNİ BIRAK BİZE BAK

25 Şubat Pazartesi günü Parliament Square'de büyük gösteriye hazırlanan Minicab şoförleri, dün Londa Köprüsünü saatlerce trafiğe kapattı. Katılımcılar arasında Kamil Karakuş ve Abbas Çifçi ile birlikte bazı Türk şoförler de yer aldı. Ellerindeki Türkçe dövizlerde 'Sadik Khan Ekmeğimizle Oynama', "Zengini Bırak Bize Bak' ve 'TfLOyununu Bozacağız' yazılıydı. Daha sonra Londra Şehir Polisi ve Metropolitan Polislerinin kordonu altında Londra Belediye Binasına yürüyen göstericiler, protestolarına burada devam etti.

SİYAH TAKSİYE YOK, UBER'E 14 STERLİN

Londra'da siyah taksilere (black cab) sokaktan yolcu alma izni verilirken, minicab'ler yalnızca önceden rezervasyon yapan müşterilere hizmet verebiliyor. Minicab soförleri yeni uygulamanın her yıl kendilerine en az 4 bin 250 sterlin ekstra masraf çıkaracağını, düşük emisyonlu araç vergisi ULEZ ile birlikte her yıl 8 bin sterlin ekstra vergi ve lisans ücretleri ile karşı karşıya kalacaklarına dikkati çekiyor. Minicab şoförleri, siyah taksi lisansı sahiplerinin muaf tutulduğu, Uber'in araç başı 14 sterlin ödediği vergilerin kendileri için astronomik rakamlara çıkmasının haksızlık olduğunu savunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:55 

Sterlin, Londra, Güncel
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