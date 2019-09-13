Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
1 saat önce
Londra Borsası Grubu (London Stock Exchange Group, LSE), Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX) tarafından yapılan 32 milyar sterlin değerindeki satın alım teklifini reddetti.
Londra Borsası Grubu (London Stock Exchange Group, LSE), Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX) tarafından yapılan 32 milyar sterlin değerindeki satın alım teklifini reddetti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:20
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