Son Dakika Haberleri: Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
Son Dakika Ekonomi Haber

Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti

1 saat önce

Londra Borsası Grubu (London Stock Exchange Group, LSE), Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX) tarafından yapılan 32 milyar sterlin değerindeki satın alım teklifini reddetti.

Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti, System.String[]

Londra Borsası Grubu (London Stock Exchange Group, LSE), Hong Kong Borsalar ve Takas Şirketi (HKEX) tarafından yapılan 32 milyar sterlin değerindeki satın alım teklifini reddetti.

Hong Kong, Sterlin, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya nüfusu azalan köylere yerleşip iş kuranlara 25 bin euro teşvik verecek
Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı Emlak Konut, Galatasaray ile yollarını ayırıyor! Resmi açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 19:05:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Londra Borsası 32 milyar sterlinlik teklifi reddetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]